Portugal vai às urnas com aliança governante como favorita e de olho nos indecisos

Mais de 10,8 milhões de pessoas dentro e fora de Portugal estão convocadas a votar no domingo nas segundas eleições legislativas em pouco mais de um ano, as quartas nos últimos cinco anos, em um país com taxas de abstenção tradicionalmente elevadas e com as atenções voltadas para os eleitores indecisos.

Na reta final da campanha, os candidatos incentivaram os cidadãos a votar em prol da estabilidade, apesar dos portugueses se sentirem cansados ​​de tantas eleições, como admitiu na sexta-feira o primeiro-ministro em exercício, o conservador Luís Montenegro.

Por enquanto, as taxas de participação foram altas na votação antecipada por deslocamento no último domingo, quando votaram 94,45% dos 330.347 eleitores registrados para essa modalidade.

Segundo uma sondagem publicada na quinta-feira pelos meios de comunicação “Público”, “RTP” e “Antena 1”, realizada pela Universidade Católica, a coligação de Montenegro, a AD, venceria com 34% dos votos; contra 26% dos socialistas liderados por Pedro Nuno Santos; seguidos pelo partido de extrema-direita Chega, comandando por André Ventura, com 19%.

Esta pesquisa não levou em consideração os recentes problemas de saúde do político ultradireitista e seu potencial impacto nos resultados.

Segundo a sondagem, o número de eleitores indecisos é de 12%, e 81% deles dizem que vão votar ou já o fizeram.

Não é o caso de António Lemos, um pai de família que não irá às urnas amanhã por considerar que "não vale a pena".

"O país não muda; estamos sempre com o Partido Socialista ou o Partido Social-Democrata" de Montenegro, disse esse jardineiro de 48 anos à Agência EFE, acrescentando que os partidos majoritários não são a solução para os baixos salários.

Por sua vez, Elisabet Silva parou de votar "há três ou quatro anos" porque não confia nos políticos para melhorar sua situação: ela ganha uma pensão de 450 euros, paga 500 euros de aluguel e não recebe nenhuma assistência.

"Pelo menos eu tinha dois braços para trabalhar", lamentou a mulher de 67 anos à EFE, enquanto mostrava as mãos, visivelmente machucadas pela osteoartrite não tratada a tempo.

A cientista política Ana Rezende-Matias, coautora do livro “O Eleitorado Português no Século XXI”, descreve o abstencionista português típico como alguém com menos de 35 anos, desinteressado em política e desencantado com os partidos.

Em declarações à EFE, Rezende-Matias previu que a afluência às urnas será menor do que em eleições anteriores: "Estas eleições terão, em princípio, uma afluência menor do que a do ano passado por uma série de razões, não só relacionadas com a proximidade das eleições anteriores", refletiu.

A cientista política lembrou que em 2024 houve eleições legislativas em março e europeias em junho, e que nos próximos 12 meses haverá eleições municipais e presidenciais, o que pode levar a um "cansaço eleitoral", o que, em sua opinião, pode desmobilizar o eleitorado.

Leonor, uma assistente administrativa de 34 anos de ascendência angolana, é uma dessas eleitoras desmobilizadas, embora no seu caso seja devido à "rejeição" que sente em relação à política e aos seus protagonistas.

"A última vez que votei foi antes da pandemia e não pretendo fazê-lo novamente", declarou Leonor à EFE, antes de caminhar pela rua e passar por baixo de um cartaz eleitoral com a mensagem "Vote" riscada com tinta preta.

Estes cidadãos fazem parte dos 4,3 milhões de portugueses que se abstiveram de votar nas eleições legislativas de 2024, um grupo que, apesar de ter diminuído nas eleições parlamentares do ano passado e em 2022, cresceu mais de cinco pontos percentuais desde 2005 (35,74% frente a 41,1%).

O especialista João António, diretor do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião Pública (CESOP) da Universidade Católica Portuguesa, atribui este aumento da abstenção não tanto a uma maior apatia dos eleitores, mas sim a um número crescente de eleitores, uma vez que o registro nos censos passou a ser automático.

Questionado se a participação eleitoral mudará desta vez, o analista afirmou que as pesquisas não permitem prever isso, mas acrescentou que "pessoalmente" ficaria "chocado" se ela aumentasse.