Portugal prolonga proibição de voos do Brasil e do Reino Unido até 31 de março

Portugal estendeu nesta segunda-feira a proibição de voos de e para a Grã-Bretanha e Brasil por mais duas semanas, até 31 de março, sendo apenas permitidos voos humanitários e de repatriamento, afirmou o Ministério da Administração Interna do país em comunicado.

Os voos diretos comerciais ou privados de e para os países estão suspensos desde janeiro para evitar a propagação de novas variantes do coronavírus.

Os passageiros que voam indiretamente do Reino Unido ou do Brasil para Portugal têm de apresentar um teste negativo de covid-19, 72 horas antes da partida e também fazer quarentena de duas semanas ao chegarem.

Portugal, que até agora reportou 814.257 casos de covid-19 e 16.684 mortes, começou a aliviar as restrições depois do confinamento a nível nacional de dois meses na segunda-feira, após um surto de casos, em parte atribuído à rápida propagação da variante identificada pela primeira vez no Reino Unido, que incapacitou o sistema nacional de saúde no início deste ano.