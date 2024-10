Portugal lança plataforma para agilizar pedidos de cidadania

O governo de Portugal lança nesta terça-feira, 1º, a nova plataforma para pedidos de cidadania pela internet, que promete agilizar o trâmite dos processos. De acordo com informações do jornal O Globo, a falta de mão de obra e a enxurrada de pedidos, com milhares de brasileiros na fila, têm causado o atraso na análise e conclusão dos processos.

Para tentar resolver o problema, o Instituto de Registos e Notariado (IRN) anunciou que com “novas funcionalidades, automação e inteligência artificial (IA), a plataforma vai agilizar a tramitação dos processos e aumentar a eficiência dos serviços”.

As novas ferramentas digitais anunciadas serão capazes de encurtar em 1h13m um processo inicial de atendimento que poderia demorar quase duas horas.

O IRN informou, ainda, que os pedidos feitos em papel são a principal fonte de fraude, burocracia, lentidão e ineficiência. Agora, o trâmite de atendimento será o seguinte: