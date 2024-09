Portugal diz ter controlado todos os incêndios que se espalharam pelo país esta semana

1/7 (Bombeiros preparam-se para combater um incêndio florestal na aldeia da Veiga, em Águeda, Aveiro, a 17 de setembro de 2024. Milhares de bombeiros combateram incêndios florestais em Portugal que mataram sete pessoas e queimaram mais terras em questão de dias do que no resto do verão combinado. Assolando-se desde o fim de semana antes de piorar em 16 de setembro, os incêndios também deixaram pelo menos 40 feridos, incluindo 33 bombeiros, segundo os últimos dados das autoridades.)

2/7 (Pessoas observam a progressão de um incêndio florestal na aldeia de Veiga, em Águeda, Aveiro, no dia 17 de setembro de 2024. Milhares de bombeiros combateram incêndios florestais em Portugal que mataram sete pessoas e queimaram mais terras numa questão de dias do que no resto do verão combinado. Assolando-se desde o fim de semana antes de piorar em 16 de setembro, os incêndios também deixaram pelo menos 40 feridos, incluindo 33 bombeiros, segundo os últimos dados das autoridades.)

3/7 (Um bombeiro fala no seu wlakie-talkie enquanto um incêndio florestal se aproxima das casas em Ribeira de Fraguas, Albergaria-a-Velha, em Aveiro, a 16 de setembro de 2024. Portugal recebeu hoje promessas de apoio dos seus parceiros europeus no combate aos incêndios florestais do norte que têm matou duas pessoas e feriu uma dúzia de bombeiros, disseram as autoridades)

4/7 (Um aldeão numa área queimada durante um incêndio florestal em Gondomar, em 19 de setembro de 2024. Milhares de bombeiros portugueses lutam contra a propagação de incêndios que mataram três pessoas e devastaram mais terras em três dias do que as queimadas no resto do verão)

5/7 (Um residente passa por um armazém em chamas durante um incêndio na aldeia de Arrancada, Águeda, em Aveiro, em 17 de setembro de 2024. Milhares de bombeiros combateram incêndios florestais em Portugal que mataram sete pessoas e queimaram mais terras em questão de dias do que no resto do verão combinado)

6/7 (Um bombeiro fala no seu wlakie-talkie enquanto um incêndio florestal se aproxima das casas em Ribeira de Fraguas, Albergaria-a-Velha, em Aveiro, a 16 de setembro de 2024. Portugal recebeu hoje promessas de apoio dos seus parceiros europeus no combate aos incêndios florestais do norte que têm matou duas pessoas e feriu uma dúzia de bombeiros, disseram as autoridades.)