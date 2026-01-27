Portugal apreende submarino com quase nove toneladas de cocaína vindo da América Latina

As autoridades portuguesas informaram nesta segunda-feira, 26 de janeiro, a apreensão de cerca de nove toneladas de cocaína em uma embarcação semissubmersível interceptada nas proximidades do arquipélago dos Açores.

De acordo com a Polícia Judiciária, trata-se da maior quantidade de droga já confiscada no país. A embarcação, originária da América Latina, transportava quatro tripulantes — três colombianos e um venezuelano.

A interceptação ocorreu a 230 milhas náuticas, aproximadamente 430 quilômetros, da costa dos Açores. A ação contou com o apoio conjunto da Marinha e da Força Aérea de Portugal, além da colaboração de autoridades dos Estados Unidos e do Reino Unido.

Em meio a condições meteorológicas adversas, o navio acabou afundando, o que resultou na perda de 35 dos 300 fardos de droga transportados. A operação faz parte de esforços internacionais para coibir o tráfico marítimo de entorpecentes na rota atlântica.

Apreensão recorde em Portugal

Apesar do naufrágio parcial da embarcação, o volume de droga recuperado foi suficiente para estabelecer um recorde histórico em território português, segundo a Polícia Judiciária. A carga representa um dos maiores golpes recentes contra o tráfico de entorpecentes na rota transatlântica.

Em nota oficial, a Polícia Judiciária ressaltou que a operação só foi viabilizada por meio da articulação internacional no enfrentamento ao crime organizado. O trabalho contou com o apoio do Centro de Análise e Operações Marítimas – Narcóticos, o MAOC-N, entidade com sede em Lisboa que coordena ações entre países europeus e parceiros como os Estados Unidos na vigilância e interceptação de embarcações suspeitas.