Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Portugal apreende submarino com quase nove toneladas de cocaína vindo da América Latina

Embarcação transportava quatro tripulantes, três colombianos e um venezuelano

Tráfico de drogas: Portugal apreende submarino com quase nove toneladas de cocaína vindo da América Latina (Foto por - / FORCA AEREA PORTUGUESA / AFP/AFP)

Tráfico de drogas: Portugal apreende submarino com quase nove toneladas de cocaína vindo da América Latina (Foto por - / FORCA AEREA PORTUGUESA / AFP/AFP)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 14h40.

Tudo sobrePortugal
Saiba mais

As autoridades portuguesas informaram nesta segunda-feira, 26 de janeiro, a apreensão de cerca de nove toneladas de cocaína em uma embarcação semissubmersível interceptada nas proximidades do arquipélago dos Açores.

De acordo com a Polícia Judiciária, trata-se da maior quantidade de droga já confiscada no país. A embarcação, originária da América Latina, transportava quatro tripulantes — três colombianos e um venezuelano.

A interceptação ocorreu a 230 milhas náuticas, aproximadamente 430 quilômetros, da costa dos Açores. A ação contou com o apoio conjunto da Marinha e da Força Aérea de Portugal, além da colaboração de autoridades dos Estados Unidos e do Reino Unido.

Em meio a condições meteorológicas adversas, o navio acabou afundando, o que resultou na perda de 35 dos 300 fardos de droga transportados. A operação faz parte de esforços internacionais para coibir o tráfico marítimo de entorpecentes na rota atlântica.

Apreensão recorde em Portugal

Apesar do naufrágio parcial da embarcação, o volume de droga recuperado foi suficiente para estabelecer um recorde histórico em território português, segundo a Polícia Judiciária. A carga representa um dos maiores golpes recentes contra o tráfico de entorpecentes na rota transatlântica.

Em nota oficial, a Polícia Judiciária ressaltou que a operação só foi viabilizada por meio da articulação internacional no enfrentamento ao crime organizado. O trabalho contou com o apoio do Centro de Análise e Operações Marítimas – Narcóticos, o MAOC-N, entidade com sede em Lisboa que coordena ações entre países europeus e parceiros como os Estados Unidos na vigilância e interceptação de embarcações suspeitas.

Acompanhe tudo sobre:PortugalDrogasCrimeAmérica Latina

Mais de Mundo

China promete ajudar Cuba em meio à tensão com Trump

Vírus Nipah: OMS diz que Índia tem capacidade para conter epidemia

ICE dos EUA vai apoiar segurança dos Jogos Olímpicos de Inverno na Itália

Espanha anuncia plano para regularizar quase 500 mil imigrantes

Mais na Exame

Carreira

O que Oprah Winfrey aprendeu sobre decisões ao ler um livro em 1989

Esporte

Confira a agenda de jogos da NBA desta semana

Pop

Sessão da Tarde: qual filme vai passar na Globo nesta terça-feira

Negócios

A estratégia que transformou uma ferramenta de IA em um negócio de US$ 42 milhões