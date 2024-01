Porto chinês de Tianjin inaugura nova rota para América do Sul

Foi inaugurada recentemente a nova rota Tianjin-América do Sul, em que o navio Luanda partiu transportando contêineres de produtos da região de Pequim-Tianjin-Hebei em uma viagem marítima para Colômbia, Equador, Peru, Chile e outros países sul-americanos. A rota ampliará ainda mais a conectividade marítima do Porto de Tianjin, expandirá a rede global de transporte de contêineres e aprimorará a função do porto como um hub de transporte marítimo internacional no norte da China. A rota também fortalece o papel do Porto de Tianjin como “porta de entrada marítima” e ponto de interseção marítima e terrestre da Iniciativa do Cinturão e Rota na região Beijing-Tianjin-Hebei, promovendo o crescimento diversificado do comércio entre a China e as economias emergentes da América do Sul.

A nova rota Tianjin-América do Sul da parte oeste recém-inaugurada contará com 10 navios cargueiros de contêineres de 3500 a 4500 TEUs em operação semanal, proporcionando uma rota marítima mais rápida para produtos sazonais característicos da América do Sul, como camarão-branco-do-pacífico, carne bovina congelada, frutas tropicais, vinho tinto, grãos, bem como para a exportação da China de produtos químicos, vidro, aço laminado, bicicletas e veículos automotores.

Acelerando o comércio China-América do Sul

Isso acelerará o comércio entre a região norte da China e os países e regiões da América do Sul, facilitando o desenvolvimento conveniente da Iniciativa do “Cinturão e Rota” no mar e contribuindo para a construção de uma nova passagem logística internacional para empresas do interior da China, como a Great Wall Motors.

Para garantir a segurança e eficiência da primeira viagem desta nova rota, o Grupo Portuário de Tianjin coordenou com as autoridades portuárias, a Alfândega de Tianjin, a Administração Marítima de Tianjin, a Alfândega Geral de Tianjin e outras unidades portuárias. Eles comunicaram ativamente com a empresa de navegação, otimizaram o desembaraço aduaneiro, desenvolveram planos de operação científicos de acordo com as características do navio inaugural e a realidade da produção, fortaleceram a coordenação de recursos, como guias, rebocadores e despacho, comprimindo o tempo de operação auxiliar do navio, aprofundando os serviços de rota e garantindo de maneira abrangente a qualidade dos serviços da nova rota.

Fonte: chinanews.com