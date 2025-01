Por US$ 1 por dia, presos americanos ajudam a combater os incêndios em Los Angeles

Mais de 900 prisioneiros estão lutando contra as chamas mortais que assolam o condado de Los Angeles e já deixaram 16 mortos. A presença deles fornece a mão de obra necessária para as equipes de bombeiros, que estão esgotadas, mas também reavivou as críticas à prática, inclusive sobre a baixa remuneração por um trabalho perigoso.

De acordo com o Departamento de Correções e Reabilitação, a agência prisional da Califórnia, os prisioneiros estão "trabalhando para cortar linhas de fogo e remover combustível para retardar a propagação do fogo".

Há muito tempo o estado depende de pessoas encarceradas para combater os incêndios florestais, que estão queimando mais intensamente e mais rápido à medida que a crise climática se intensifica.

Mas os ativistas da reforma prisional têm se oposto amplamente ao programa. Eles observam que os prisioneiros geralmente recebem menos por um dia inteiro de trabalho do que o salário mínimo por hora do estado. E, devido a seus antecedentes criminais, muitos não conseguem emprego como bombeiros após serem libertados.

Um relatório da União Americana pelas Liberdades Civis e da Escola de Direito da Universidade de Chicago publicado em 2022 afirmou que, em um período de cinco anos, quatro bombeiros presos foram mortos e mais de mil ficaram feridos durante o trabalho. Aqui está uma explicação do programa, que tem suas origens no século XIX:

Qual é o salário dos detentos?

Os prisioneiros bombeiros são membros do programa de campo de bombeiros de conservação da Califórnia, que é operado pelo departamento de correções, pelo Departamento de Silvicultura e Proteção contra Incêndios da Califórnia e pelo Corpo de Bombeiros do Condado de Los Angeles. Eles ganham no máximo US$ 10,24 por dia (R$ 62 na cotação atual), mais US$ 1 (cerca de R$ 6) adicional por hora durante emergências, de acordo com o departamento de correções.

Os defensores da justiça criminal dizem que o programa de acampamento de bombeiros da Califórnia — como outros programas de trabalho prisional — explora as pessoas encarceradas.