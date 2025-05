Por que Pepe Mujica foi chamado de 'presidente mais pobre do mundo?' Veja o patrimônio dele

O ex-presidente uruguaio José "Pepe" Mujica, uma das figuras mais populares do Uruguai e uma das personalidades mais influentes da esquerda na América Latina, faleceu nesta terça-feira, aos 89 anos.

Mujica foi diagnosticado com câncer de esôfago em abril de 2024. Em janeiro deste ano, ele revelou que o tumor havia se espalhado para o fígado e, devido à sua idade avançada, seu corpo não resistiria a novos tratamentos.

Poucos dias antes de seu falecimento, sua esposa, a ex-vice-presidente Lucía Topolanski, informou que Mujica estava recebendo cuidados paliativos para aliviar o sofrimento.

O presidente mais pobre do mundo?

José “Pepe” Mujica ficou mundialmente famoso como "o presidente mais pobre do mundo" devido ao seu estilo de vida austero e simples durante seu mandato como presidente do Uruguai (2010-2015). Ele rejeitou a residência oficial e preferiu viver em uma modesta chácara nos arredores de Montevidéu, onde cultivava flores ao lado de sua esposa, Lucía Topolansky.

Mujica era conhecido por dirigir um Fusca antigo, vestir-se de maneira simples — frequentemente sem gravata e até de sandálias em eventos oficiais — e possuir poucos bens materiais. Ele doava a maior parte de seu salário presidencial para projetos sociais e para seu partido, ficando com uma quantia suficiente apenas para cobrir suas despesas básicas.

Apesar de seu estilo de vida simples, Mujica nunca se considerou pobre. Ele preferia dizer que praticava a “sobriedade no viver” e acreditava que “pobres são aqueles que precisam de muito”. Para ele, viver com pouco era uma escolha consciente para preservar sua liberdade e a coerência com os valores que defendia.

Esse comportamento, raro entre chefes de Estado, lhe conferiu o apelido de "o presidente mais pobre do mundo" e o tornou um símbolo internacional de simplicidade e compromisso com a igualdade social.

Qual era o patrimônio de Mujica?

O patrimônio deixado por Mujica é incerto. Em 2014, durante sua segunda e última candidatura à presidência, sua declaração de bens ao Tribunal Eleitoral do Uruguai indicava um patrimônio estimado em cerca de R$ 716 mil.

Na declaração, Mujica detalhou que era proprietário da chácara onde viveu até o fim da vida, avaliada em aproximadamente R$ 434.772. Também possuía metade de dois terrenos, no valor estimado de R$ 53.353, dois carros avaliados em R$ 10.570, e dois tratores e outras máquinas agrícolas somando R$ 42.414.

Em relação à sua renda, Mujica informou que, como presidente, recebia um salário de 292.193 pesos (cerca de R$ 28.671). Pela primeira vez, ele declarou depósitos bancários no valor de 2.358.690 pesos (R$ 231.447), distribuídos em duas contas.

Além disso, Pepe Mujica doou durante seu mandato 5.812.179 pesos (R$ 570.321) ao Plano Juntos, destinado à construção de casas para famílias de baixa renda. Para apoiar esse projeto, ele também fez doações de equipamentos, como uma pá mecânica avaliada em R$ 89.294 e uma serraria no valor de R$ 44.647.

Mujica também contribuiu com 1.962.349 pesos (R$ 192.556) à Frente Ampla (FA), coalizão de esquerda que ajudou a fundar. De acordo com as regras internas do FA, ocupantes de cargos políticos devem contribuir com parte de seus salários para o partido.