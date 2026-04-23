Por que o Reino Unido proibiu a venda de cigarros aos menores de 18 anos?

Parlamentares britânicos aprovaram um projeto de lei histórico que proíbe menores de 17 anos de comprar cigarros e vapes para toda a vida.

A Lei de Tabaco e Vapes busca impedir que qualquer pessoa nascida a partir de 1º de janeiro de 2009 (atualmente com 17 anos) comece a fumar. O ministro da Saúde, Wes Streeting, classificou a aprovação do projeto como "um momento histórico para a saúde da nação", que levará à "primeira geração livre do fumo, com proteção vitalícia contra vícios e danos".

Assim que receber a sanção real e se tornar lei, provavelmente na semana que vem, a normativa conferirá ao governo poderes para ampliar a proibição de espaços interiores para fumantes em áreas externas, como parques infantis e locais próximos de escolas e hospitais. Também conferirá às autoridades novos poderes para restringir os sabores, as embalagens, a venda e o desconto de cigarros eletrônicos (vapes), bem como proibir seu consumo em lugares onde o fumo já é proibido.

Locais de lazer ao céu aberto, como certos bares, praias e propriedades privadas, não estão incluídos no veto. Ingleses também poderão continuar a fumar livremente em suas residências. O projeto de lei faz parte de uma série de iniciativas para reforçar as medidas de saúde preventiva e aliviar a pressão a longo prazo sobre o Serviço Nacional de Saúde (NHS, na sigla em inglês) do Reino Unido, financiado pelo Estado.

Hazel Cheeseman, diretora da instituição beneficente de saúde pública Action on Smoking and Health (ASH), disse à emissora LBC que a iniciativa é "um ponto de inflexão decisivo para a saúde pública".

A luta contra o tabagismo

O governo do Partido Trabalhista incumbente introduziu, em junho do ano passado, uma proibição à venda de cigarros eletrônicos descartáveis, baratos e com embalagens coloridas, que os tornaram muito populares entre os jovens.

Em 2022, a Nova Zelândia se tornou o primeiro país a promulgar uma lei deste tipo contra o tabagismo, proibindo a venda de cigarros aos nascidos após 2008. Mas, menos de um ano depois, uma coalizão conservadora que tinha acabado de se eleger revogou a lei, em novembro de 2023.

No Reino Unido, fumar causa cerca de 75 mil mortes por ano e é responsável por aproximadamente um quarto de todas as mortes, segundo o NHS. Além disso, problemas de saúde relacionados ao tabagismo custam ao NHS 400 mil leitos em hospitais por ano, 3 bilhões de libras anualmente, e mais 20 bilhões de libras de custos indiretos relacionados a problemas de saúde causados pelo tabagismo.

Com informações da AFP