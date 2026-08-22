Por que o PIB de Taiwan deve crescer 11% em 2026? A resposta pode estar na IA

Taiwan deve registrar forte crescimento econômico em 2026, impulsionado principalmente pela expansão da inteligência artificial (IA) e pela alta demanda global por semicondutores, apura a CNBC: a agência de estatísticas do território elevou a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) para 11,05%, acima dos 9,64% estimados em maio.

O otimismo também se manifesta no mercado financeiro. O índice Taiwan Weighted, principal referência da bolsa da ilha, acumulava alta superior a 56% no ano, impulsionado pelo avanço das empresas de tecnologia e pelo aumento dos investimentos globais em inteligência artificial.

Apesar dos números positivos, economistas alertam que o ritmo excepcional de expansão pode não se sustentar nos próximos anos. A possibilidade de desaceleração dos investimentos em infraestrutura tecnológica, as mudanças nas condições macroeconômicas e a forte concentração da economia taiwanesa no setor de semicondutores estão entre os principais riscos.

Para Saktiandi Supaat, chefe de pesquisa cambial do banco Maybank, é importante evitar projetar para o futuro o ritmo extraordinário de crescimento previsto para 2026. Em conversa com a CNBC, o especialista alerta que uma eventual redução nos investimentos em IA poderia afetar rapidamente as exportações, a produção industrial e os investimentos de Taiwan.

Polo global

Taiwan se tornou um dos principais beneficiários do avanço da inteligência artificial graças à presença de empresas fundamentais para a cadeia global de tecnologia. Grandes companhias internacionais têm ampliado seus investimentos para atender à demanda por chips e outros componentes necessários ao desenvolvimento de sistemas de IA.

Essa concentração, porém, também aumenta a exposição de Taiwan às oscilações do mercado tecnológico. Além dos ciclos globais de investimento em inteligência artificial e semicondutores, o território está sujeito a riscos geopolíticos que podem afetar as decisões de empresas e as cadeias internacionais de fornecimento.

Jeremy Tan, presidente-executivo da Tiger Fund Management, afirma que esses fatores suscitam dúvidas quanto à sustentabilidade do crescimento taiwanês a longo prazo. Para ele, a forte dependência de um único setor pode transformar uma desaceleração da indústria de tecnologia em um problema mais amplo para a economia.

Outro risco decorre do cenário financeiro internacional. Uma eventual alta dos juros globais, provocada pelo aumento das pressões inflacionárias, poderia dificultar o acesso ao crédito e reduzir o apetite dos investidores por empresas de tecnologia, especialmente startups que ainda dependem de novas rodadas de financiamento.

Especialistas consultados pela CNBC avaliam que condições financeiras mais restritivas podem provocar quedas maiores nos mercados acionários e aumentar a pressão sobre o crédito privado. Para as startups de IA, a redução das opções de refinanciamento poderia desacelerar os investimentos no setor tecnológico de Taiwan.

As tensões entre Taiwan e Pequim também representam uma ameaça adicional. Um agravamento do cenário geopolítico pode afetar o sentimento dos investidores e incentivar empresas estrangeiras a diversificar suas cadeias de produção, reduzindo a dependência de fabricantes taiwaneses de chips.

Longo prazo

Apesar do avanço do setor de tecnologia, os benefícios do crescimento não estão sendo distribuídos de forma uniforme na economia. Nick Marro, economista-chefe para a Ásia da Economist Intelligence Unit, destaca à CNBC que os salários reais permanecem praticamente estagnados, mesmo com a valorização das ações de empresas ligadas à tecnologia e o aumento do consumo doméstico.

Para Marro, o cenário indica que os ganhos decorrentes do avanço da inteligência artificial ainda não alcançam toda a economia de forma estrutural. O desafio para Taiwan será transformar o atual boom tecnológico em um crescimento sustentável, capaz de gerar benefícios mais amplos para a população.

A manutenção da liderança tecnológica também dependerá da capacidade da ilha de continuar investindo.

Segundo Ho Woei Chen, economista do UOB, Taiwan precisará ampliar os gastos em pesquisa e desenvolvimento, na formação de profissionais qualificados, na manufatura avançada e em tecnologias de próxima geração.

Assim, embora a economia taiwanesa caminhe rumo a um crescimento de dois dígitos em 2026, o resultado excepcional também expõe suas fragilidades. A capacidade de sustentar o avanço da IA, diversificar a economia e enfrentar riscos financeiros e geopolíticos será decisiva para determinar se o atual ciclo de expansão continuará nos próximos anos.