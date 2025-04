Por que o Papa Francisco parou de assistir TV nos anos 1990?

Embora seja um fã declarado de futebol, o Papa Francisco parou de ver partidas ao vivo pela TV há 35 anos. Desde 1990, ele não assiste televisão, com raras exceções.

A revelação foi feita no livro "Esperança", autobiografia do papa lançada no começo deste ano.

"Eu não assisto televisão desde 1990, para respeitar um voto que fiz à Virgem de Carmen na noite de 15 de julho daquele ano", escreveu o papa.

"Naquela noite, eu estava com minha comunidade em Buenos Aires. Estávamos assistindo à TV, e apareceu uma cena sórdida na tela, que me ofendeu profundamente. Me levantei e saí", prosseguiu. Ele não detalhou que cena sórdida seria essa.

Francisco escreveu que no dia seguinte ele seria transferido para Córdoba, e viu isso como um sinal para se afastar da TV.

Tabela de papel

"Durante a missa, fiz um voto à Nossa Senhora, e desde então, essa promessa teve apenas poucas exceções: no dia 11 de setembro, por exemplo, ou no acidente de avião no aeroporto de Buenos Aires em 1999, pouco mais. Então, não vejo o San Lorenzo jogar uma partida na TV há trinta anos", afirmou.

O papa era um grande torcedor do time de Buenos Aires. Para se informar dos resultados do time, no entanto, ele recebia os resultados e tabelas em papel, que eram deixadas em sua mesa por um guarda suíço, que faz a segurança do Vaticano.

"No ano em que fui eleito para o trono papal [2013], o time venceu o campeonato e, então, pela primeira vez na sua história, a Copa Libertadores. E quando um grupo deles veio me ver alguns dias depois, eu disse a eles: 'Vocês fazem parte da minha identidade cultural'", afirmou.