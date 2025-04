Por que o Papa Francisco não será enterrado no Vaticano? Descubra novo local

O Papa Francisco, que morreu na última segunda-feira, 21, decidiu romper uma tradição centenária ao escolher ser enterrado fora do Vaticano. O funeral do pontífice será realizado neste sábado, 26, após três dias de velório aberto ao público.

Os papas são geralmente enterrados no Vaticano, na Basílica de São Pedro. Porém, Francisco será enterrado em outro lugar, a pedido próprio, quando solicitou um túmulo "simples" a alguns quilômetros de distância.

Por que o Papa não será enterrado no Vaticano?

A decisão do Papa Francisco reflete seu estilo de vida simples. Em vida, ele manifestou o desejo de um túmulo simples, sem decoração especial, com apenas a inscrição "Franciscus" (seu nome em latim), e que fosse no chão, sem os tradicionais três caixões usados para papas, que visam criar uma vedação hermética.

Essa decisão foi expressa em seu testamento, assinado em 2022. Francisco será o primeiro papa em mais de 120 anos a ser enterrado fora do Vaticano. O último foi Leão XIII, em 1903, sepultado na Basílica de São João de Latrão, também em Roma.

Ele é o primeiro pontífice em mais de 350 anos a ser enterrado na Basílica de Santa Maria Maior, onde repousam apenas sete outros papas, o último deles Clemente IX, falecido em 1669.

Onde será o enterro?

O Papa será enterrado na Basílica de Santa Maria Maior, localizada a cerca de quatro quilômetros da Basílica de São Pedro, onde seria enterrado originalmente.

Além disso, Francisco escolheu a basílica por sua devoção à Virgem Maria, mãe de Jesus segundo a bíblia, a quem sempre confiou sua vida e ministério. Essa era sua igreja favorita em Roma, onde costumava rezar antes e depois de suas viagens internacionais.

O túmulo foi preparado em um nicho entre a Capela Paulina (Capela da Salus Populi Romani) e a Capela Sforza, perto do Altar de São Francisco. A tumba é feita de mármore de origem ligure e tem apenas a inscrição "Franciscus" e a reprodução da cruz peitoral do pontífice.

O funeral do Papa Francisco é realizado na Basílica de São Pedro, com uma cerimônia seguida de uma procissão até a Basílica de Santa Maria Maior, onde ocorrerá o sepultamento.

Estima-se que mais de 200 mil pessoas já participaram das homenagens, incluindo chefes de Estado e fiéis.