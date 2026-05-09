Por que o cruzeiro com surto de hantavírus não foi colocado em quarentena?

O cruzeiro MV Hondius, da empresa holandesa Oceanwide Expeditions, segue em direção a Tenerife, nas Ilhas Canárias, após um surto de hantavírus a bordo deixar três mortos e mobilizar autoridades sanitárias de ao menos quatro continentes. A embarcação deve atracar neste domingo, 10, enquanto governos europeus, americanos e africanos coordenam medidas de monitoramento, evacuação médica e rastreamento de contatos.

A embarcação, que partiu de Ushuaia, no sul da Argentina, em 1º de abril, transporta mais de 140 passageiros e tripulantes que permanecem a bordo. A Organização Mundial da Saúde (OMS) contabilizou oito casos vinculados ao foco, três deles confirmados laboratorialmente.

O cruzeiro não foi colocado formalmente em quarentena internacional, uma decisão que tem relação direta com a forma de transmissão do hantavírus e com a avaliação de risco feita pela OMS. Embora a cepa Andes, identificada nos casos ligados ao navio, possa ser transmitida entre humanos em situações específicas, o órgão afirma que o potencial de disseminação é muito menor do que o de doenças respiratórias como gripe ou COVID-19.

Até o momento, a embarcação já atracou em diferentes pontos para evacuações médicas. Três pessoas morreram desde o início do surto, incluindo uma passageira que desembarcou na África do Sul antes de morrer.

O que levou autoridades a evitar uma quarentena internacional

Autoridades internacionais afirmam que o hantavírus possui capacidade limitada de transmissão interpessoal, principalmente fora de contatos prolongados em ambientes fechados.

Christian Lindmeier, porta-voz da OMS, declarou que o risco para a população em geral permanece “extremamente baixo”. Segundo ele, houve situações em que passageiros compartilharam cabines com pessoas infectadas sem que houvesse transmissão do vírus.

Esse entendimento levou autoridades sanitárias a priorizarem medidas de monitoramento, isolamento seletivo e evacuações médicas em vez de uma quarentena integral da embarcação.

O diretor geral da OMS, Dr Tedros Ghebreyesus, explicou a decisão de desembarcar os doentes. “Nossas prioridades são garantir que os pacientes afetados recebam atendimento, que os demais passageiros a bordo do navio sejam mantidos em segurança e tratados com dignidade, e prevenir qualquer propagação adicional do vírus”, afirmou em nota oficial.

Navio segue sem quarentena, mas com restrições

Apesar de o navio não estar formalmente em quarentena, ele enfrenta dificuldades para atracar em diversos portos. Com 140 pessoas a bordo, têm sido adotadas precauções de isolamento para tentar prevenir a propagação adicional do vírus.

O Ministério da Saúde espanhol distingue entre casos sintomáticos e passageiros considerados contatos próximos, mas assintomáticos. "Os casos ativos ou sintomáticos não viajarão para as Ilhas Canárias.

Serão evacuados diretamente de Cabo Verde por via aérea médica para unidades hospitalares de alto isolamento, onde receberão cuidados especializados", afirmou o órgão em nota desta quarta-feira, 6.

Nesta quinta-feira, 8, foi aprovado o protocolo de manejo do surto. "Todas as pessoas consideradas contatos — aquelas que estiveram no navio entre 1º de abril e 10 de maio ou que tiveram contato com um caso confirmado — devem cumprir quarentena obrigatória no Hospital Central de Defesa Gómez Ulla, em Madri. Os passageiros permanecerão em quartos individuais, sem visitas", afirma o órgão em nota. As medidas serão revisadas de forma contínua conforme a evolução do surto.

Aprobado el protocolo de manejo de personas desembarcadas del HONDIUS. Se establece cuarentena y vigilancia activa en el Hospital Gómez Ulla para contactos y pasajeros en seguimiento en España. Las medidas se revisarán de forma continua según evolucione el brote. pic.twitter.com/tPh9nixzJ5 — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) May 8, 2026

Segundo a agência AFP, os Estados Unidos concordaram em enviar uma aeronave para repatriar os 17 cidadãos americanos a bordo do cruzeiro. O Reino Unido também prepara um voo fretado para retirar cerca de duas dezenas de britânicos da embarcação.

Como começou o surto de hantavirose no cruzeiro

O navio partiu de Ushuaia, no sul da Argentina, em 1º de abril, transportando mais de 140 passageiros e tripulantes. Os exames laboratoriais identificaram a cepa Andes do hantavírus, endêmica na América do Sul.

De acordo com a OMS, os casos iniciais foram de um casal holandês que possivelmente contraiu o vírus antes do embarque, durante uma viagem de observação de pássaros na região de Ushuaia.

O primeiro passageiro morreu em 11 de abril. O corpo foi retirado do navio em 24 de abril, durante uma parada na ilha de Santa Helena, no Atlântico Sul. Na mesma ocasião, sua esposa também desembarcou e viajou para a África do Sul, onde morreu no dia seguinte. A terceira vítima fatal, uma cidadã alemã que morreu em 2 de maio, permanece a bordo da embarcação.

Antes da confirmação oficial do surto, dezenas de passageiros deixaram o navio sem rastreamento sanitário. Atualmente, governos de vários países monitoram pessoas que estiveram a bordo. No dia 24 de abril, quase duas semanas após a morte do primeiro passageiro a bordo, mais de duas dezenas de pessoas de pelo menos 12 países diferentes deixaram o navio sem rastreamento de contatos.

Em Cingapura, dois homens que desembarcaram em Santa Helena estão isolados e sendo testados. Na África do Sul, autoridades concentram esforços no rastreamento de passageiros de um voo realizado em 25 de abril entre Santa Helena e Joanesburgo.

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