Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Por que Maduro fechou embaixadas da Venezuela na Noruega e na Austrália?

Medida vem em meio a semanas de tensões com os EUA, que afundaram barcos em suas águas – e dias após líder da oposição ter sido premiada com o Nobel da Paz

Nicolas Maduro, presidente da Venezuela desde 2013, foi punido por desrespeitar direitos humanos e outras ações (Carolina Cabral/Getty Images)

Nicolas Maduro, presidente da Venezuela desde 2013, foi punido por desrespeitar direitos humanos e outras ações (Carolina Cabral/Getty Images)

Matheus Gonçalves
Matheus Gonçalves

Repórter

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 14h52.

A Venezuela anunciou, na segunda-feira, 13, o fechamento de suas embaixadas na Noruega e na Austrália.

A medida veio após semanas de tensão e incerteza, com barcos de guerra americanos afundando embarcações sob suspeita de tráfico de drogas, e pouco tempo após a principal líder da oposição contra Nicolás Maduro ganhar o Prêmio Nobel da Paz.

Tanto a Noruega quanto a Austrália são fortes aliadas dos EUA, um rival político e ideológico da Venezuela.

Em vez disso, o país pretende abrir embaixadas no Burkina Faso e no Zimbábue, nações que vê como parceiras estratégicas.

Críticas ao Nobel da Paz

María Corina Machado, 58, é a principal liderança da corrupção na Venezuela e recebeu o Prêmio Nobel da Paz de 2025 na sexta-feira passada, dia 10.

Machado vem batalhando contra o regime do presidente Nicolás Maduro, que faz parte de um grupo no poder desde 1999. O governo Maduro é questionado internacionalmente por perseguir candidatos de oposição e de fraudar resultados eleitorais.

A organização a premiou “pelo seu trabalho incansável na promoção dos direitos democráticos do povo da Venezuela e pela sua luta para alcançar uma transição justa e pacífica da ditadura para a democracia.”

Como o prêmio Nobel é coordenado a partir da Noruega, o fechamento da embaixada em Oslo pode ser visto como forma de retaliação.

Comentando sobre o assunto, um representante do Ministério do Exterior da Noruega disse à Reuters: “O Prêmio Nobel é independente do governo norueguês e, quando se trata de questões relacionadas ao prêmio, nos reportamos ao Comitê Nobel.”

Por sua vez, o Comitê do Nobel responde: “Para a comissão, a tarefa em questão é selecionar o vencedor certo do Prêmio Nobel da Paz. E Maria Corina Machado é certamente uma vencedora digna!”

"Realocação estratégica"

Maduro diz que o fechamento das embaixadas é apenas parte de uma realocação estratégica dos recursos do país.

Também faz parte da medida a abertura de embaixadas em Burkina Faso e no Zimbábue, países que Maduro vê como potenciais parceiros estratégicos.

Sobre as novas embaixadas, seu governo diz que Zimbábue e Burkina Faso são “duas nações irmãs, aliadas estratégicas na luta anticolonial e na resistência contra as pressões hegemônicas.”

Todavia, a embaixada em Oslo disse à Reuters que recebeu apenas o aviso de fechamento, sem nenhuma justificativa.

Tanto a Noruega quanto a Austrália são parceiros ideológicos muito próximos dos EUA, e prezam por valores condenados pelo governo de Maduro.

Tensões com os EUA

Desde meados de setembro, a marinha americana vem conduzindo operações em águas internacionais perto da Venezuela e afundou diversos barcos suspeitos de tráfico de drogas. Ao todo, 4 barcos foram afundados e 21 vidas foram perdidas.

Os ataques fazem parte do que o governo de Trump chama de uma guerra contra as drogas, mas Washington nunca apresentou evidências para suas alegações.

Além disso, como forte oposto ideológico à Venezuela, a presença militar americana tão próxima do país vem gerando tensão e incerteza política. Nicolás Maduro acusou Donald Trump de tentar instigar uma mudança de regime no país e pediu uma resposta da ONU.

Acompanhe tudo sobre:VenezuelaNoruegaPrêmio Nobel

Mais de Mundo

Unidade militar insurgente anuncia ter tomado o poder em Madagascar

Premier francês suspende reforma da Previdência até 2027; Macron ameaça antecipar eleições

Aeroporto de Lisboa tem atrasos de mais de uma hora após implementação de novo sistema de fronteiras

Hamas recupera terreno em Gaza após retirada israelense

Mais na Exame

Carreira

Essas startups de IA estão arrecadando bilhões com humanos ensinando chatbots

Brasil

Entenda como um incêndio no Paraná causou apagão em várias cidades do Brasil

Inteligência Artificial

Liderança dos EUA na IA não vai durar, alerta 'padrinho da inteligência artificial'

ESG

COP30: 37% das menções nas redes sociais são críticas à Conferência do Clima, diz pesquisa Quaest