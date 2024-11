Por que as eleições nos EUA são sempre em uma terça-feira de novembro

Falta um dia para as eleições presidenciais nos Estados Unidos, que serão marcadas pela competição entre a vice-presidente Kamala Harris, do Partido Democrata, e o ex-presidente Donald Trump, candidato pelo Partido Republicano.

As votações estão agendadas para o dia 5 de novembro, terça-feira. Embora pareça uma data comum para os brasileiros, a escolha se baseia em uma tradição de 180 anos que é conhecida por todos os americanos. No país, todas as eleições para a liderança da Casa Branca acontecem no mês de novembro e em uma terça-feira.

Para entender a origem deste costume nos Estados Unidos, é necessária uma viagem no tempo. A prática de realizar as eleições presidenciais em novembro segue uma lei de 1845, estabelecida quando o país ainda era essencialmente agrícola. O mês foi escolhido para coincidir com o período após a colheita, quando as temperaturas são mais amenas.

O Congresso também definiu que a eleição presidencial deve ocorrer sempre na primeira terça-feira após a primeira segunda-feira de novembro. Naquela época, muitos eleitores precisavam viajar longas distâncias, de carroça ou a cavalo, para votar nas sedes dos condados. Em muitas ocasiões, esses deslocamentos levavam horas ou dias.

Já o fim de semana era reservado para práticas religiosas. As famílias reservavam os domingos para o descanso e para as idas à igreja, portanto era impensável sacrificar os domingos em viagens pelas estradas para votar numa segunda-feira. Nas zonas rurais, a quarta-feira era dia de mercado, uma prática que também tomava tempo das pessoas, pois dependia de pequenas viagens.

Por causa desses fatores, a terça-feira foi escolhida para facilitar o deslocamento: os eleitores poderiam iniciar a viagem na segunda e retornar a tempo para as atividades semanais. A lei também considerou este dia da semana para evitar coincidência com a festa de Todos os Santos, em 1º de novembro.

O dia da votação não é feriado nacional. Para estimular a participação, algumas localidades permitem a abertura antecipada das urnas semanas antes, além de oferecer a opção de voto pelo correio.

Essa tradição pode mudar?

A decisão sobre a mudança da data das eleições cabe ao Congresso dos Estados Unidos. A Constituição americana não estabelece uma data específica nem as condições para a realização dos pleitos. Antes da lei de 1845, cada estado determinava um período diferente para a eleição presidencial, o que resultava em uma grande confusão.

Recentemente, movimentos nos EUA vêm defendendo que as eleições ocorram no fim de semana, argumentando que isso facilitaria o comparecimento de trabalhadores, já que o voto não é obrigatório no país.

Quando serão as eleições presidenciais dos Estados Unidos?

As eleições presidenciais nos Estados Unidos estão marcadas para os dia 5 de novembro, terça-feira. A data faz parte de uma tradição de mais de 180 anos, na qual as votações sempre ocorrem no mês de novembro, em uma terça-feira.