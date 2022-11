Por que a seleção do Irã não cantou o hino? Entenda os protestos envolvendo o país

A seleção de futebol do Irã foi à Copa do Mundo no Catar em meio a uma onda de protestos contra o governo em casa, e o tema se refletiu também nos gramados da competição já nos primeiros instantes de jogo.

Na estreia da seleção contra a Inglaterra na segunda-feira, 21 (veja aqui os melhores momentos do jogo), o time do Irã não cantou o hino nacional. O gesto não passou despercebido. A decisão de não cantar o hino, segundo reportou a agência Reuters, ocorre em cenário em que a seleção vinha sofrendo críticas por não ter se manifestado a favor dos protestos anteriormente.

Iranian football team refuse to sing national anthem ahead of their opening match against England at the World Cup, as protests continue in Iran.

Uso do hijab levou a protestos no Irã

Os protestos no Irã começaram em 16 de setembro de 2022, após a morte da jovem iraniana Mahsa Amini, de 22 anos.

Amini foi presa e terminou morta pela chamada "polícia da moral", uma patrulha especial do governo iraniano que fiscaliza regulamentos islâmicos, incluindo o uso do hijab (um lenço sobre a cabeça) por mulheres, obrigatório no país.

Segundo essa patrulha, o hijab de Amini não estava de acordo com os padrões e mostrava uma pequena parte de seu cabelo, o que chamou de "mau hijab" - o que, ao que tudo indica, havia sido apenas um descuido da jovem e não feito propositalmente.

A morte da jovem gerou revolta generalizada entre mulheres no país e os protestos se espalharam em várias cidades no Irã e no exterior, e continuavam até o início da Copa.

Para além da temática do hijab, os protestos se direcionam contra o governo iraniano, uma teocracia (regida pelas leis islâmicas xiitas mais radicais) comandada pelo líder supremo, aiatolá Ali Khamenei e pelo presidente Ebrahim Raisi, que é eleito nas urnas, mas apoia o regime.

Mais de 180 manifestantes já foram mortos nas manifestações deste ano, além de centenas de vídeos que circulam nas redes sociais de mulheres iranianas saindo às ruas sem o hijab. Os protestos de 2022 já se tornaram os mais mortais desde manifestações em 2019 e 2020, em que 1500 pessoas foram mortas.

A posição da seleção do Irã nos protestos

Várias figuras públicas do país demonstraram apoio aos protestos, mas a seleção de futebol masculino não havia se posicionado. É neste cenário que o time, em sua estreia na Copa, optou por não cantar o hino do país.

A televisão estatal do Irã não mostrou a imagem dos jogadores alinhados e sem catar no momento do hino, embora a imagem tenha circulado na transmissão internacional.

No Irã, o acesso à internet e aplicativos como WhatsApp e Instagram está restrito como resposta do governo aos protestos e em uma tentativa de desmobilizar a capacidade de organização das manifestações.

A torcida presente no jogo contra a Inglaterra entoou também o canto de "Bisharaf" (desonra), que virou marca das manifestações contra a teocracia iraniana.

