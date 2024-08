Por que a família real britânica terá R$ 325 milhões a mais em caixa neste ano?

O rei Charles 3º e a família real britânica podem comemorar. Os cofres da realeza vão receber 45 milhões de libras (cerca de R$ 325 milhões) a mais em 2024 graças a um lucro recorde registrado pelas propriedades da Coroa. O resultado foi impulsionado por parques de turbinas eólicas —a realeza é dona da maior parte da costa do Reino Unido.

Ao todo, as propriedades tiveram lucro de 1,1 bilhão de libras, ou R$ 8 bilhões, mais do que o dobro do ano passado. A família real vai ficar com um total de 86 milhões de libras (R$ 620 milhões).

Londres e no interior, incluindo terrenos de agricultura e mineração. Segundo estimativas, a família real é proprietária direta de mais de 1% de todo o território do país. Além das áreas marítimas, a Coroa britânica também cobra aluguel de propriedades em áreas nobres dee no interior, incluindo terrenos de agricultura e mineração. Segundo estimativas, a família real é proprietária direta de mais de 1% de todo o território do país.

Todo esse lucro pertence ao governo do Reino Unido e vai direto para o tesouro nacional. É o governo quem controla as decisões de negócios e financeiras da Coroa. Porém, uma porcentagem é direcionada diretamente aos cofres da realeza todos os anos.

Os membros da família real usam esse dinheiro para a manutenção de palácios, pagamento de salários de empregados, viagens e entretenimento. Em 2024, por exemplo, dois novos helicópteros serão comprados e o Palácio de Buckingham passará por uma reforma.

Motivo do aumento das receitas da realeza, o valor mais alto dos aluguéis pagos por empresas que operam em parques eólicos não deve se sustentar, já que pelo contrato da construção das turbinas eólicas o valor do aluguel cai bastante depois de um período de três a 10 anos.