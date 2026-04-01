Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Por que a China proibirá guardar cinzas e fazer 'túmulos' em apartamentos

Prática de alugar ou comprar um apartamento vazio somente para guardar restos de entes queridos cremados ganha popularidade conforme preços de espaços em cemitérios aumentam

China proíbe práticas funerárias em apartamentos vazios designados somente para o armazenamento de restos mortais (Stock.XCHNG)

China proíbe práticas funerárias em apartamentos vazios designados somente para o armazenamento de restos mortais (Stock.XCHNG)

Matheus Gonçalves
Matheus Gonçalves

Repórter

Publicado em 1 de abril de 2026 às 06h01.

O governo chinês banirá a prática de guardar cinzas de entes queridos cremados em apartamentos vazios, ou “apartamentos de cinzas de ossos”, prática que ganha popularidade conforme custos funerários aumentam e espaços em cemitérios se tornam cada vez mais escassos.

Os apartamentos usados para guardar cinzas são propriedades vazias  transformadas em salões funerários por familiares dos mortos, segundo a BBC. Suas cinzas são cuidadosamente colocadas no centro de um elaborado altar fúnebre, prática comum em países asiáticos. Esses apartamentos costumam ter as cortinas permanentemente fechadas e janelas lacradas, reporta a mídia local.

Os baixos preços de moradia no país significam que essa prática é, para muitos, mais econômica do que práticas funerárias tradicionais, mesmo que a legislação do país proíba o uso de propriedades residenciais “especificamente para a colocação de cinzas”, além de proibir enterros fora de cemitérios.

Os preços de imóveis na China tiveram uma forte queda nos últimos anos: em 2025, estavam 40% mais baixos do que eram em 2021. Enquanto isso, espaços em cemitérios são limitados e vêm com uma licença que deve ser renovada a cada 20 anos.

Os caros funerais da China em números

O preço de um jazigo no Cemitério Changping Tianshou em Pequim varia de 10.000 yuans (cerca de 7.540 reais) até 200.000 yuans (pouco mais de 15 mil reais), de acordo com dados do site da instituição. As opções mais baratas são referidas apenas como “jazigos ecológicos”.

O preço de um túmulo tradicional começa em cerca de 150.000 yuan (113.130 reais), com preços atingindo até os 300.000 yuan, ou cerca de R$ 226,400, cifras que o cemitério nota serem “relativamente altas” em Pequim.

O preço dos funerais também é alto. Uma pesquisa de 2020 da seguradora britânica SunLife revelou que funerais custavam cerca de metade do salário médio anual chinês. Esses custos foram apontados por internautas chineses em redes sociais, com usuários do Weibo, equivalente ao Twitter, fazendo postagens como “Quem faria isso [apartamentos de cinzas de ossos] se os custos em cemitérios fossem acessíveis?” e “Como os responsáveis ​​pela aplicação dessas regras saberão se os apartamentos estão sendo usados ​​apenas para armazenar cinzas? E como lidarão com esses casos?”

O banimento acontece dias antes do Festival Qingming, conhecido como o dia de limpeza dos túmulos, onde pessoas limpam as tumbas de entes queridos e fazem oferendas ritualísticas. Em resposta às preocupações, a Administração Estatal para Regulação dos Mercados e o Ministério de Assuntos Civis, órgãos do governo chinês, impuseram novas necessidades para a indústria funerária.

As autoridades disseram que as novas regras serão introduzidas para lidar com fraudes e uma falta de transparência nos preços funerários para “reduzir o peso dos funerais”, segundo a BBC.

Acompanhe tudo sobre:ChinaCemitériosMercado imobiliário

Mais de Mundo

Suprema Corte dos EUA analisa direito à cidadania nesta quarta

Corrida à lua — e além: China desafia supremacia dos EUA na exploração espacial

Trump diz que vai 'se impor' em Los Angeles durante a Copa do Mundo: 'Não queremos nenhum crime'

No 2º mês da guerra: Trump diz que o conflito com Irã pode terminar em até três semanas

Mais na Exame

Minhas Finanças

Páscoa mais cara muda consumo, mas 69% ainda compram chocolate

Brasil

Os sinais de Caiado sobre seu plano de governo

Mundo

Suprema Corte dos EUA analisa direito à cidadania nesta quarta

Pop

Ranking de maiores rejeições do BBB 26 é atualizada; veja lista