Populista Milanovic é reeleito presidente da Croácia, segundo pesquisas de boca de urna

O populista Zoran Milanovic foi reeleito presidente da Croácia neste domingo, conquistando 78% dos votos, de acordo com pesquisas de boca de urna divulgadas pela emissora pública Nova TV. Seu rival, o conservador Dragan Primorac, alcançou apenas 22% dos votos.

A vitória expressiva de Milanovic, candidato do Partido Social Democrata (SDP) e apoiado por nove partidos menores de esquerda e centro, representa o maior triunfo em uma eleição presidencial desde que a Croácia se tornou independente da antiga Iugoslávia, em 1991.

Campanha e resultados

Dragan Primorac, que concorria com o apoio da União Democrática Croata (HDZ) do primeiro-ministro Andrej Plenkovic, não conseguiu superar a popularidade de Milanovic. No primeiro turno, realizado há duas semanas, o presidente reeleito já havia obtido 49% dos votos, próximo da maioria absoluta necessária para evitar o segundo turno.

Duas horas e meia antes do fechamento das urnas, a participação eleitoral era de 35%, um ponto abaixo do primeiro turno, que registrou 46% de comparecimento. Caso essa queda seja confirmada, será a primeira vez na história da Croácia que a participação eleitoral para eleger o presidente ficará abaixo de 50%.

Com a vitória, Milanovic se torna o terceiro presidente da Croácia a cumprir dois mandatos consecutivos de cinco anos desde a independência. Sua reeleição consolida o papel do Partido Social Democrata na política croata, mesmo enfrentando a oposição de uma coalizão conservadora liderada pelo primeiro-ministro.