Ponte em Guizhou será a mais alta do mundo, com 625 metros de altura

A Ponte do Grand Canyon de Huajiang, em construção na província de Guizhou, passará por sua etapa final de verificação estrutural antes da abertura oficial, marcada para setembro.

Recentemente, uma frota de 96 caminhões, com peso total de 3.360 toneladas, percorreu a ponte para testar sua capacidade de carga. O teste, realizado na segunda-feira, 25, simulou um congestionamento como parte da análise de sua estrutura.

Após cinco dias de inspeções, engenheiros concluíram a análise estática e dinâmica dos principais sistemas da ponte. Han Hongju, vice-gerente geral e engenheiro-chefe do Grupo de Investimento em Comunicações de Guizhou, afirmou que os dados preliminares indicaram o funcionamento normal de todos os indicadores, reforçando a confiança no desempenho da estrutura.

Características técnicas da ponte

Com 2.890 metros de extensão total e um vão principal de 1.420 metros, a ponte será a mais alta do mundo, com uma altura impressionante de 625 metros acima do rio Beipan.

O projeto utiliza cabos principais de 2.378 metros de comprimento e quase 1 metro de espessura, sustentados por duas torres — uma de 262 metros em Liuzhi, Anshun, e outra de 204 metros em Anlong, Qianxinan.

Entre essas torres, 91 pares de tirantes sustentam a viga principal, que tem 30,5 metros de largura, 8 metros de altura e pesa cerca de 22 mil toneladas.

Impacto e benefícios do projeto

A obra começou em janeiro de 2022 e faz parte da rodovia Liuzhi-Anlong. Com a conclusão da ponte, o tempo de viagem entre os dois lados do cânion será reduzido de duas horas para apenas dois minutos.

Além de sua função logística, o projeto também foi concebido para impulsionar o turismo local, conectando atrações populares como a Cachoeira Huangguoshu, a Caverna Longgong e a área de Wanfenglin.

A estrutura contará com atividades de turismo de aventura, como bungee jump, parapente e balanço suspenso, atraindo turistas de diversas partes do mundo. Zhang Xiangyu, membro da equipe de integração entre a ponte e o turismo do Grupo de Investimento em Comunicações de Guizhou, afirmou que a ponte, além de facilitar o transporte, se tornará um ponto turístico relevante.