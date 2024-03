Ponte em Baltimore desaba após ser atingida por navio; veja momento

Uma ponte desmoronou depois de ser atingida por um navio de carga na cidade de Baltimore, em Maryland, nos Estados Unidos. O acidente aconteceu durante a madrugada desta terça-feira (26) e foi flagrado por uma câmera de monitoramento.



Pelo menos 20 pessoas que teriam caído no rio Patapsco, segundo informações dos bombeiros. Ainda não há informações sobre feridos. As autoridades afirmaram que vários veículos que trafegavam pela via caíram na água.

A estrutura que desabou leva o nome de Francis Scott Key, autor do poema que deu origem ao hino nacional dos EUA. O hino menciona uma batalha que ocorreu na região de Baltimore - cidade que tem hoje cerca de 600 mil habitantes.

A ponte faz parte do sistema de estradas I-95, um dos principais do país e que conecta cidades como Nova York e Washington.

Kevin Cartwright, diretor de comunicações do Corpo de Bombeiros da cidade de Baltimore, disse à CNN que eles estão trabalhando com a Guarda Costeira dos EUA e uma equipe de mergulhadores está no rio para operações de busca e resgate, com temperaturas ao redor do porto em torno de -1ºC.

Segundo o The New York Times, o navio cargueiro envolvido no acidente é de Singapura e tinha como destino o Sri Lanka.