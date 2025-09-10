Mundo

Polônia pede sessão urgente do Conselho de Segurança após violação de espaço aéreo

Governo polonês quer uma consulta formal e urgente aos aliados, invocando o Artigo 4 da Otan

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 21h26.

A Polônia solicitou uma sessão de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas após a violação de seu espaço aéreo pela Rússia.

A data em que a sessão poderá ocorrer está sendo estudada, de acordo com fontes da presidência do Conselho, que comunicaram a notícia a jornalistas por meio de um grupo do WhatsApp.

Além de solicitar a reunião, a Polônia quer uma consulta formal e urgente aos aliados, invocando o Artigo 4 da Otan, decisão conjunta do primeiro-ministro Donald Tusk e do presidente Karol Nawrocki, para preparar uma resposta conjunta dos aliados.

As autoridades polonesas encontraram destroços de um míssil de origem desconhecida e de sete drones após a violação do espaço aéreo do país pela Rússia, informou nesta quarta-feira a porta-voz do Ministério do Interior da Polônia, Kinga Galecka.

Ela disse que o míssil cujos destroços foram encontrados pode ser de um polonês usado para derrubar os drones.

Tusk revelou hoje no Parlamento que, durante a madrugada, foram registradas até 19 incursões no espaço aéreo polonês, e destacou que, pela primeira vez desde o início da guerra da Ucrânia em fevereiro de 2022, os drones vieram de Belarus.

Não foram reportados vítimas ou feridos, mas uma casa foi danificada e também há relatos de danos a um carro estacionado, segundo a porta-voz do Ministério do Interior.

