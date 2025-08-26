Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Polônia com seca histórica? Maior rio do país registra nível preocupante

Baixos níveis interrompem rotas de balsas e podem afetar produção agrícola e preços de alimentos

floresta Białowieża na Polônia (REUTERS/Kacper Pempel)

floresta Białowieża na Polônia (REUTERS/Kacper Pempel)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 18h22.

Última atualização em 26 de agosto de 2025 às 18h51.

O volume do Rio Vístula, o maior da Polônia, está levantando preocupações sobre os impactos da seca no país. A medição mais recente indicou apenas 9 centímetros, segundo a Bloomberg.

O nível é resultado de precipitação abaixo do normal em agosto, temperaturas acima da média entre setembro do ano passado e junho deste ano e a ausência de neve no último inverno.

A longa seca foi agravada por um verão com temperaturas médias superiores às médias registradas entre 1991 e 2020, especialmente no sudoeste do país.

Impactos na agricultura e infraestrutura

Os baixos níveis representam riscos para as colheitas e podem elevar os preços dos alimentos. Quase 300 das 700 estações de medição de rios do instituto meteorológico do país apontam risco de seca hidrológica.

Em Varsóvia, a maioria das rotas de balsas fluviais, atração turística de verão, precisou ser suspensa.

Mesmo com um clima ligeiramente mais frio em agosto, os níveis de precipitação não se recuperaram. Em Kozienice, no leste da Polônia, a chuva registrada foi cerca de 6% da média histórica, segundo dados do instituto.

Acompanhe tudo sobre:PolôniaSecas

Mais de Mundo

Trump promete pena de morte para assassinos em Washington

Ponte em Guizhou será a mais alta do mundo, com 625 metros de altura

Israel diz que busca 'acordo integral' e continua sem responder proposta aceita por Hamas

Governo dos EUA pode se tornar acionista de grandes empresas de armamentos, diz secretário

Mais na Exame

Brasil

Senado votará projeto contra a 'adultização' de crianças e adolescentes nesta quarta-feira

Negócios

O que muda para consumidores e comerciantes com a regulamentação do Pix parcelado pelo BC?

ESG

TEDx chega a Ilhabela e debate o desenvolvimento sustentável da Mata Atlântica e o futuro das praias

Carreira

Esse brasileiro construiu carreira internacional graças à inteligência artificial