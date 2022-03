Polônia alerta para risco da Rússia recorrer a armas químicas

O presidente da Polônia, Andrzej Duda, alertou para o perigo de Moscou utilizar armas químicas na invasão da Ucrânia, o que "mudaria a situação", na sua opinião, em entrevista à BBC transmitida neste domingo (13) pela presidência.

"Quando você me pergunta se (o presidente russo Vladimir) Putin poderia ter usado armas químicas, acho que Putin é capaz de recorrer a qualquer coisa, especialmente em uma situação tão difícil", disse o presidente do país do Leste Europeu.

Para Duda, o presidente russo "já perdeu politicamente essa guerra, e militarmente não está em condições de vencê-la".

O uso de uma arma de destruição em massa "mudaria a situação", disse o chefe de Estado polonês.

Nesse caso, a Aliança Atlântica deverá se reunir para refletir sobre a sua atuação, pois a partir daí "a situação se tornará perigosa não só para a Europa, nem para a nossa região da Europa Central e Oriental, mas também para todo o mundo", disse Duda, segundo declarações publicadas pela agência de notícias polonesa PAP.

Além disso, o presidente polonês estima que até cinco milhões de refugiados ucranianos fugirão de seu país, dos quais aproximadamente metade irá para este país que esteve sob a órbita da União Soviética.

A Polônia já acolheu 1.675.000, segundo dados divulgados este domingo pela polícia de fronteira.