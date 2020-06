Policiais envolvidos também serão acusados pela morte de George Floyd

Todos os quatro policiais envolvidos no assassinato de George Floyd em 25 de maio enfrentarão acusações criminais – três pela primeira vez, segundo publicou o site Businnes Insider.

O oficial de detenção Derek Chauvin pressionou o joelho no pescoço de Floyd por mais de oito minutos quando o negro de 46 anos repetiu: “Por favor, não consigo respirar”. Chauvin foi preso em 26 de maio por assassinato em terceiro grau e acusações de homicídio em segundo grau.

O procurador-geral de Minneapolis, Keith Ellison, agora pretende acusar Chavin por assassinato em segundo grau.

Os outros três policiais que estavam no local no momento do crime – Tou Thao, J. Alexander Kueng e Thomas Lane – perderam seus empregos, mas agora serão acusados ​​de ajudar e favorecer o assassinato, disseram fontes policiais familiarizadas com o caso, que falaram sob condição de anonimato.

Manifestantes protestam em NY contra a morte de George Floyd pela polícia, 2 de junho de 2020 (Mike Segar/Reuters)

Ben Crump, um dos advogados que representam a família Floyd, divulgou um comunicado no Facebook: “estamos profundamente satisfeitos que o procurador-geral Keith Ellison tenha tomado uma decisão decisiva neste caso, prendendo e acusando todos os policiais envolvidos na morte de George Floyd e atualizando a acusação contra Derek Chauvin por homicídio culposo em segundo grau”, escreveu ele.

