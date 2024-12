Polícia tailandesa procura suspeitos de envolvimento em incêndio que matou médica brasileira

A polícia tailandesa anunciou a busca por três turistas coreanos que estavam hospedados no quarto de hotel onde começou o incêndio que matou a médica brasileira Carolina Pimentel Canales de Albuquerque, de 24 anos, em Bangkok, no domingo (29). Além de Carolina, um ucraniano e um americano morreram no incidente. Outras quatro pessoas ficaram feridas.

Segundo o site tailandês Khaosod, o Ember Hotel, onde a brasileira estava hospedada com o noivo, foi inspecionado nesta segunda-feira (30). O fogo começou no quarto 511, onde agentes encontraram uma cama “severamente” danificada que pode ter sido a origem do fogo.

A médica alagoana viajava com o companheiro, o arquiteto e urbanista Fernando da Resurreição, e havia sido pedida em casamento menos de uma semana antes da tragédia. Carolina também estava a menos de um mês do aniversário de 25 anos, no fim de janeiro.