Polícia investiga falha de segurança após roubo Castelo de Windsor com família real no local

Dois homens encapuzados invadiram uma das propriedades da coroa britânica, a oeste de Londres, na Inglaterra. O incidente ocorreu na casa principal do príncipe William, da sua mulher, Kate Middleton, e dos seus três filhos, com todos eles na residência. Segundo a imprensa local, ambos os indivíduos roubaram veículos da residência real. Por conta disso, a polícia local realizará uma investigação sobre eventuais falhas de segurança que permitiram a ação criminosa.

Embora o Rei e a Rainha Camilla também se hospedem frequentemente no Castelo de Windsor, eles não estavam lá naquele momento. O caso foi denunciado neste domingo, 17 de novembro, porém, as autoridades informaram que o roubo ocorreu no dia 13 de outubro, por volta da meia-noite.

Isto foi confirmado por um porta-voz da Polícia de Thames Valley à mídia, que observou que "por volta das 23h45 do domingo, 13 de outubro, recebemos uma denúncia de um roubo em uma propriedade em Crown Estate, perto da A308, em Windsor". Aparentemente, segundo essa fonte oficial, dois intrusos com os rostos cobertos escalaram uma cerca na Shaw Farm, uma fazenda em funcionamento na propriedade.

“Os agressores entraram em uma fazenda e levaram um caminhão Isuzu preto e um quadriciclo vermelho”, disse o porta-voz. “Nenhuma prisão foi feita neste momento, e uma investigação está em andamento”, disse ele.

Até o momento, sabe-se que o rei esteve na Escócia e que a rainha Camilla esteve na Índia antes da viagem do casal a Austrália e Samoa. No entanto, o jornal local afirmou que o Príncipe e a Princesa de Gales estavam lá junto com seus filhos George, de 11 anos, Charlotte, de 9, e Louis, de 6. O The Sun acrescentou que os responsáveis ​​pelo roubo pularam uma cerca de dois metros para entrar no terreno e utilizaram um caminhão, que estava guardado em um celeiro, para passar pelo portão na saída.

A cerca que foi destruída fica a cinco minutos de Adelaide Cottage, local no castelo onde William e Kate vivem com os filhos desde 2022. O Palácio de Buckingham e o Palácio de Kensington, onde os príncipes têm seus escritórios, não quiseram comentar o incidente. O Palácio de Buckingham disse à CNN que não comenta questões de segurança, tal como o Palácio de Kensington.

Não há indicação de que o príncipe ou sua família estivessem em perigo direto. A família real tem a sua própria segurança em Adelaide Cottage, uma das várias residências da propriedade de Windsor utilizadas por membros da coroa.

Segundo a BBC, eventos de segurança semelhantes ocorreram em Windsor no passado. No dia de Natal de 2021, um homem foi preso nas dependências do Castelo de Windsor, identificado como Jaswant Singh Chail. O intruso estava armado com uma besta e ficou preso por nove anos. A propriedade Windsor de cerca de 64 mil m² está localizada a oeste de Londres e inclui fazendas, áreas de conservação, o Windsor Great Park e marcos reais famosos, como o Castelo de Windsor.