Polícia impede entrada de agricultores na capital da Índia

A polícia indiana utilizou gás lacrimogêneo nesta quarta-feira, 14, para impedir que milhares de agricultores, que exigem preços mínimos para suas colheitas, superassem as barricadas de acesso à capital Nova Delhi.

Os agricultores convocaram nesta semana uma "Delhi Chalo" (Marcha até Delhi), que recorda a manifestação de 26 de janeiro de 2021, quando os trabalhadores rurais romperam as barreiras da polícia e entraram em Nova Delhi no Dia da República, em meio a uma disputa de vários meses com o governo.

Na época, eles protestaram contra a liberalização dos mercados agrícolas.

Esta semana, as longas caravanas de tratores foram bloqueadas por barreiras de blocos de concreto e arame farpado protegidas pela polícia.

Os agricultores exigem a determinação de um preço mínimo para suas colheitas e outras concessões, incluindo o perdão de suas dívidas.

A polícia usou gás lacrimogêneo em Shambhu, a quase 200 km do norte da capital, na divisa entre os estados de Punjab e Haryana, onde o avanço do principal grupo de agricultores foi interrompido.

Os trabalhadores rurais na Índia têm peso político porque são muito numerosos. O protesto acontece poucas semanas antes das eleições nacionais programadas para abril.

Dois terços dos 1,4 bilhão de habitantes da Índia dependem da agricultura, que contribui com quase 20% do PIB do país, segundo os números do governo.

A polícia estabeleceu controles nas principais rodovias que seguem até a capital a partir dos três estados vizinhos. Em alguns pontos de Haryana, o serviço de internet por celular foi cortado.

O ministro da Agricultura, Arjun Munda, declarou que uma lei para determinar um preço mínimo para as colheitas "não pode ser adotada com pressa", informou a agência de notícias PTI.