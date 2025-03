Polícia entra em confronto com torcidas de futebol durante protesto em Buenos Aires

Confrontos violentos entre manifestantes e policiais, com troca de pedras, spray de pimenta e balas de borracha, eclodiram nesta quarta-feira em um protesto em defesa dos aposentados em Buenos Aires, Argentina, apoiado por centenas de torcedores de futebol, organizações sociais e sindicatos. Os incidentes na manifestação contra o governo de Javier Milei começaram pouco antes das 17h, horário local, quando torcedores de pelo menos trinta clubes de futebol, entre outros manifestantes, desafiaram os cordões policiais que tentavam limpar a estrada em frente ao Congresso.

No meio da tarde, manifestantes vestindo camisetas ou agitando bandeiras com as cores de seus clubes enfrentaram um efetivo policial impressionante perto do Congresso em sessão, protegidos por uma fileira de barreiras de metal. Os principais gritos das torcidas eram: "estamos com os aposentados", "nós iremos à marcha!".

O confronto se intensificou rapidamente quando os manifestantes bloquearam a Avenida Rivadavia, e foram confrontados por um cordão triplo de policiais. Pedras foram atiradas pelos manifestantes, que também atiraram outros objetos.

Repressão e uso de força policial

Enquanto a polícia tentava limpar a rua, várias granadas de efeito moral foram ouvidas, e pelo menos duas pessoas foram presas, informou a AFP. Além disso, um canhão de água e spray de pimenta foram usados para dispersar os manifestantes.

Durante anos, toda quarta-feira, uma mobilização de aposentados, geralmente apenas algumas dezenas, acontece em protesto contra a queda de seu poder de compra, especialmente a queda acentuada de sua renda sofrida durante os primeiros meses da Presidência do ultraliberal Milei.

Ampliação do protesto com apoio de torcedores de futebol

Nos últimos meses, esses protestos semanais foram reprimidos pela polícia, que disparou gás lacrimogêneo contra os idosos.

Depois da última quarta-feira, quando um punhado de torcedores do clube Chacarita se juntou ao protesto dos aposentados para defender um torcedor veterano que havia sido atingido por gás lacrimogêneo, torcedores de vários clubes de futebol do país decidiram se juntar ao protesto. Entre eles estão os gigantes River Plate, Boca Juniors, Racing e Independiente, que defenderam as reivindicações dos aposentados e se opuseram à dureza policial em protestos passados.

Maradona e o apoio simbólico aos aposentados

O apelo se espalhou como fogo entre as chamadas "peñas" dos clubes, espaços sociais onde os torcedores também se reúnem para discutir.

Desde quarta-feira passada, um vídeo de Diego Maradona viralizou dizendo: "É preciso ser muito covarde para não defender os aposentados". O craque do futebol proferiu essa frase em 1992, e suas palavras agora são um símbolo para os fãs de futebol que aderiram à iniciativa.