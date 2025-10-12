Polícia do Hamas e grupos armados locais trocam tiros na Cidade de Gaza

Agência de Notícias
Publicado em 12 de outubro de 2025 às 15h28.
Forças policiais do Hamas na Faixa de Gaza e grupos armados locais acusados de colaborar com Israel nos últimos meses se enfrentaram em tiroteios no bairro de Sabra, na Cidade de Gaza, de acordo com imagens de vídeo transmitidas pela agência "Quds News Network" e vários canais usados por jornalistas palestinos.
O filho de Basem Naim, integrante da liderança política do Hamas, foi baleado na cabeça durante o confronto e está em estado crítico, relatou o próprio Naim à Agência EFE.
"Estamos perseguindo os remanescentes da ocupação (israelense) e os mercenários que colaboram com ela. Continuaremos até que a segurança seja restaurada em nossa amada Faixa de Gaza", comunicou a Força Radea, parte da polícia do Hamas no enclave, composta por membros de seu braço armado.
Imagens mostram policiais da Radea encapuzados abrindo fogo no bairro de Sabra, no centro da Cidade de Gaza.
A imprensa local informa que a polícia do Hamas em Sabra entrou em confronto com o clã Dogmush, uma das maiores famílias desse bairro.
Habitantes da Cidade de Gaza acusaram em várias ocasiões os Dogmush de terem colaborado com as Forças de Defesa de Israel para confrontar o Hamas dentro do enclave.
Muitos desses clãs foram acusados de fazer parte do sistema de saque de caminhões de ajuda humanitária que eram revendidos a preços exorbitantes nos mercados da Faixa de Gaza.
Também neste domingo, grupos armados executaram no norte do enclave o influenciador Saleh Al Jafarawi, segundo confirmou a EFE o Hospital Al Ahli da capital, que recebeu o corpo.
As circunstâncias de seu assassinato pelas mãos desses grupos armados ainda não foram reveladas.
Desde que Israel iniciou sua retirada da Faixa de Gaza, no âmbito do cessar-fogo, a polícia do grupo islâmico vem perseguindo grupos que atuavam com o apoio de Israel no enclave, sendo a mais conhecida a força de Abu Shabab, no sul do enclave.