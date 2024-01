Polícia confirma ataque a tiros em escola de Iowa, nos EUA

A polícia de Perry, no estado americano de Iowa, está investigando um ataque a tiros em uma escola de ensino médio, de acordo com o xerife do condado de Dallas. O noticiário local informou que os relatos de tiros chegaram por volta das 7h40 da manhã (horário local) desde quinta-feira.

As equipes de emergência chegaram à Perry High School, cerca de 60 km a noroeste de Des Moines, quando os alunos estavam começando a chegar para seu primeiro dia de volta após as férias de inverno.

Ainda não há informações sobre mortos ou feridos.

BREAKING: Helicopter at the scene at Perry High School in Perry, Iowa after a shooting took place on the first day back to school.

Terrible.

The first reports of an active shooter came in at 7:40 a.m local time.

According to a MercyOne Hospital spokesperson, victims were… pic.twitter.com/GYkEpQcuvM

— Collin Rugg (@CollinRugg) January 4, 2024