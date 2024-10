Pizzaria é criticada nas redes sociais após pombos serem flagrados comendo ingredientes

Neste sábado, 12 de outubro, um vídeo gravado no restaurante Crust Pizza, em Sydney, Austrália, causou indignação entre os clientes. A filmagem mostra pombos comendo ingredientes destinados à preparação dos pedidos, sem a presença dos funcionários, e rapidamente se espalhou pelo TikTok, atingindo mais de 800 mil visualizações.

O autor do vídeo, Charles Spalton, capturou três pombos "explorando" bandejas de ingredientes. Alguns dos pássaros chegaram a se alimentar dos produtos utilizados nas pizzas. Nos comentários, diversos consumidores afirmaram que não voltariam mais ao restaurante.

A Crust Pizza é a terceira maior cadeia de pizzarias da Austrália, com 136 unidades operando no país, de acordo com informações de março de 2023. A rede faz parte do Retail Food Group (RFG), que também controla marcas como Donut King e Gloria Jean's.

Em resposta à imprensa local, um representante da Crust Pizza admitiu que a empresa estava ciente do vídeo e explicou que a porta do restaurante foi deixada aberta por engano, o que permitiu a entrada dos pássaros.

Uma cliente assídua da pizzaria, Bridget, manifestou sua insatisfação ao City Hub: "A Crust costumava ser uma opção premium para pizzas, mas agora, sabendo disso, não tenho mais vontade de comer lá."

Ela também criticou a resposta da empresa, considerando-a superficial, e afirmou que sua confiança na marca foi abalada. "Duvido que essa tenha sido a primeira vez. Todos os ingredientes deveriam ser devidamente guardados quando não estão em uso", comentou.