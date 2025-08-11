Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Petro lamenta morte de Miguel Uribe após atentado: 'Uma derrota da Colômbia'

Presidente colombiano declarou na rede social X que "a vida está acima de qualquer ideologia"

EFE
EFE

Agência de Notícias

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 13h45.

Tudo sobreColômbia
Saiba mais

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, classificou nesta segunda-feira como "uma derrota" para o país a morte do senador opositor e pré-candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, dois meses depois de ser gravemente ferido em um atentado em Bogotá.

"Por isso estamos tristes, nos dói a morte de Miguel, como se fosse um dos nossos. É uma derrota. Cada vez que um colombiano é assassinado, é uma derrota da Colômbia e da vida. Por isso o que resta é o luto e seguir em frente", escreveu Petro em uma mensagem em sua conta na rede social X.

O chefe de Estado ressaltou que "a vida está acima de qualquer ideologia" e lamentou que "em um governo progressista, amante da vida", tenha "ocorrido um atentado com trágico final contra um senador da oposição", em referência a Uribe Turbay, do partido de direita Centro Democrático.

Uribe Turbay, de 39 anos, estava internado desde 7 de junho, dia do atentado, na clínica Fundação Santa Fé de Bogotá, onde morreu à 01h56 desta segunda-feira, horário local (3h56 de Brasília), segundo o último boletim médico.

O político assassinado era neto do ex-presidente liberal Julio César Turbay (1978-1982) e filho da jornalista Diana Turbay, que também foi assassinada em 25 de janeiro de 1991 por narcotraficantes do Cartel de Medellín que a tinham sequestrado em agosto de 1990.

Uribe Turbay recebeu dois tiros na cabeça e um na perna esquerda durante um ato político no bairro bogotano de Modelia para as eleições presidenciais do próximo ano, nas quais aspirava ser o candidato do Centro Democrático, em oposição a Petro, que expressou seu pêsame à família do senador.

Aprofundar a investigação

Por este crime, seis pessoas foram detidas, entre elas o pistoleiro, um jovem de 15 anos capturado minutos depois do atentado e com quem foi apreendida uma pistola Glock usada no ataque, mas as autoridades não conseguiram estabelecer a autoria intelectual.

"A investigação deve ser aprofundada. E serão as autoridades competentes para ela, ajudadas por especialistas internacionais, que se pronunciarão em seu momento. Ao governo cabe repudiar o crime e ajudar", destacou Petro.

A investigação é realizada pela Procuradoria Geral, que hoje anunciou que o caso será tipificado como magnicídio, ou seja, homicídio de uma pessoa por sua relevância política ou social, e pedirá uma nova audiência de acusação contra os réus, a quem acusará de homicídio qualificado, o que implica penas mais severas.

No Senado, Uribe Turbay foi um duro opositor a Petro e crítico de seu governo, em especial pelo aumento da violência de todo tipo e pelos escândalos de corrupção de pessoas de seu entorno.

"Seja de qualquer ideologia, a pessoa e sua família, sua vida e sua segurança é, para o governo, a prioridade", enfatizou Petro.

Nos dias posteriores ao atentado, os advogados de Uribe Turbay denunciaram que o governo não lhe ofereceu a proteção adequada, apesar de que neste ano foram apresentadas 23 solicitações para reforçar sua segurança, mas a Unidade Nacional de Proteção (UNP), que depende do Ministério do Interior, supostamente as ignorou.

"Não perseguimos nenhum membro da oposição, nem o faremos. Para nós, que fomos perseguidos e nossos amigos assassinados (pela militância na esquerda), é uma de nossas prioridades. A vingança não é o caminho da Colômbia. Por vinganças, levamos décadas de violência. Chega", assinalou hoje o presidente.

Acompanhe tudo sobre:ColômbiaTiroteiosGustavo PetroAssassinatos

Mais de Mundo

Trump mobiliza Guarda Nacional em Washington e compara capital dos EUA com zonas de guerra

Miguel Uribe, candidato assassinado na Colômbia, liderava pesquisas mesmo internado no hospital

Alex Tibola, conhecido por viagens de moto pelo mundo, morre em acidente no Chile

Quem é Miguel Uribe, senador colombiano que morreu dois meses após atentado

Mais na Exame

Um conteúdo Bússola

Estudo mede benefícios do consumo de colágeno para a pele

Marketing

Rio Innovation Week 2025 espera 200 mil pessoas e R$ 4 bilhões em negócios; veja os destaques

Economia

Tarifaço: Brasil deve ser menos afetado que outros países, diz Galípolo

Minhas Finanças

Bolsa Família 2025: confira o calendário de pagamentos e os valores adicionais de agosto de 2025