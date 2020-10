Pessoas próximas a Trump questionam se tratamento afeta seu estado mental

Pessoas próximas a Donald Trump questionam se esteróides usados por ele no tratamento da covid-19 estariam afetando suas capacidades mentais, informa o site Business Insider.

Trump foi hospitalizado na última sexta-feira, 2, após ter a confirmação de estar com covid-19. Ele foi tratado com oxigênio suplementar, um coquetel experimental de anticorpos e dexametasona, um esteróide que pode alterar o estado mental e é tipicamente utilizado em casos graves de covid.

O presidente começou o tratamento com dexametasona no sábado, e deve continuar pelo tempo necessário, disse o médico Brian Garibaldi, membro da equipe médica do presidente. Trump permaneceu no hospital por três noites, voltando à Casa Branca nesta segunda, 5, apesar de ainda estar infectado.

Na terça à noite, de forma inesperada, Trump tuitou que havia ordenado à equipe econômica que cancelasse negociações com democratas sobre um novo pacote de estímulo até depois das eleições presidenciais, em novembro, o que afetou fortemente o mercado financeiro.

O próprio Trump voltou a tocar no assunto horas depois. Em sua conta no Twitter, o presidente americano afirmou que aceitaria de forma imediata uma proposta que estende o estímulo de pagamentos de 1.200 dólares.

If I am sent a Stand Alone Bill for Stimulus Checks ($1,200), they will go out to our great people IMMEDIATELY. I am ready to sign right now. Are you listening Nancy? @MarkMeadows @senatemajldr @kevinomccarthy @SpeakerPelosi @SenSchumer

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020