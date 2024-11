Pesquisa mostra Kamala à frente de Trump em Iowa, estado em que ele já venceu duas vezes

Uma nova pesquisa do Des Moines Register/Mediacom mostra que a vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, supera Donald Trump em Iowa, estado onde o ex-presidente venceu nas duas últimas eleições.

Com 47% das intenções de voto, Harris se encontra 3 pontos à frente de Trump, que tem 44%. A pesquisa foi realizada pela Selzer & Co. de 28 a 31 de outubro e possui margem de erro de 3,4 pontos percentuais.

A mudança em Iowa chamou a atenção dos observadores políticos dos EUA. O estado é considerado como uma vitória dos republicanos, e faz parte da estratégia de Trump para chegar à Casa Branca. A Selzer & Co acertou com boa margem todos os resultados em Iowa nos últimos anos.

“Essa é uma pesquisa que surpreende bastante. Não somente pelo resultado que coloca Iowa em disputa a essa altura mas pela tradição que essa publicação tem naquele estado”, diz Mauricio Moura, professor da Universidade George Washington e sócio do fundo Zaftra, da Gauss Capital.

Voto feminino em disputa

O levantamento destaca uma mudança no apoio das mulheres e independentes, que agora tendem a preferir Harris.

Entre as mulheres, Harris possui 56% contra 36% de Trump, enquanto entre os independentes a vice-presidente registra 46%, com Trump em 39%. Entre os eleitores mais velhos, Harris lidera com 55% das intenções, enquanto Trump se sai melhor entre os homens, com 52%.

Com 91% dos eleitores dizendo que já decidiram seu voto, a eleição em Iowa representa uma virada inesperada no cenário republicano, que via o estado como garantido na disputa presidencial.