Peru registra atrasos na abertura de centros de votação por falta de material

O Peru registrou atrasos na abertura de centros de votação neste domingo devido à falta de material eleitoral em parte dos locais.

Alguns dos principais pontos de votação demoraram para iniciar o atendimento aos eleitores por problemas na instalação das mesas.

Entre os locais afetados estão centros com grande concentração de eleitores, onde a ausência de urnas, atas e listas impediu o início do processo no horário previsto. A situação foi observada, por exemplo, no colégio Alfonso Ugarte, em Lima.

Uma das mudanças neste pleito foi a ampliação do horário de votação, que passou a ocorrer das 7h às 17h (horário local), após recomendações de missões internacionais como a União Europeia.

Apesar disso, diversos locais permaneciam fechados às 7h, aguardando a chegada de materiais enviados pelo Escritório Nacional de Processos Eleitorais (ONPE). Em alguns casos, os itens começaram a chegar por volta das 7h30, com atraso de cerca de 30 minutos, enquanto mesários e eleitores aguardavam em filas.

O ONPE informou que priorizou o envio de materiais para regiões mais distantes e que os últimos pontos atendidos seriam áreas próximas ao centro de distribuição em Lima. O órgão também atribuiu os atrasos ao descumprimento por parte da empresa responsável pela logística.

Ao todo, 75 instituições de ensino foram afetadas, principalmente nos distritos de Villa El Salvador e San Juan de Miraflores, no sul de Lima. Esse número representa 0,72% dos 10.336 centros de votação habilitados em todo o país.

O órgão eleitoral afirmou que, nas demais regiões, o processo ocorreu dentro da normalidade. Para esta eleição, foram utilizados 434 caminhões na distribuição de materiais em Lima e na província de Callao, mais que o dobro dos 200 veículos mobilizados em 2021.

Mais de 27 milhões são convocados para eleição nacional

Mais de 27,3 milhões de peruanos estão aptos a votar neste domingo para escolher autoridades para o período de 2026 a 2031, incluindo o cargo de presidente.

A disputa conta com 35 candidatos presidenciais. Caso nenhum alcance a maioria absoluta dos votos, está previsto um segundo turno entre os dois mais votados, marcado para 7 de junho.

Com agência EFE.