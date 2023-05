Pequim é a cidade da China mais atrativa para talentos

Pequim, a capital da China, conquistou a liderança como a cidade no país mais atrativa para talentos, segundo o China Economic Weekly.

Xangai ficou em segundo lugar, seguida por Shenzhen e Guangzhou, ambas da província de Guangdong, no sul da China.

Cidades do leste da China lideram

Graças a uma base econômica abundante e a uma posição estratégica, as cidades do leste continuam a atrair mais talentos, com sete das dez primeiras posições no ranking.

Em comparação, as regiões central, oeste e nordeste da China registraram uma contínua saída de talentos.

Hangzhou, na província de Zhejiang, no leste da China, onde o comércio eletrônico experimentou um desenvolvimento rápido, ficou em quinto lugar. A cidade viu seu influxo líquido de talentos aumentar constantemente entre 2017 e 2021.

Chengdu, capital da província de Sichuan, no sudoeste da China, ficou em sexto lugar. Graças ao desenvolvimento econômico ativo e às indústrias avançadas de inovação, o influxo de talentos na cidade mudou de negativo para positivo.

Segundo o relatório, as regiões do Delta do Rio Yangtze e do Delta do Rio das Pérolas reuniram mais talentos, e o fluxo de talentos nessas regiões mostrou uma tendência de queda.

Tradução: Mei Zhen Li

Fonte: China News