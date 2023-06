Pentágono superestimou valor de armas enviadas à Ucrânia em US$ 6,2 bilhões

O Pentágono disse nesta terça-feira, 20, que superestimou o valor das armas que enviou à Ucrânia em US$ 6,2 bilhões nos últimos dois anos — cerca do dobro das estimativas iniciais — resultando em um excedente que será utilizado para futuros pacotes de segurança.

A previsão inicial era de um valor superestimado em cerca de US$ 3 bilhões. A porta-voz do Pentágono, Sabrina Singh, disse que uma revisão detalhada do erro contábil descobriu que os serviços militares usaram custos de reposição em vez do valor contábil do equipamento retirado dos estoques do Pentágono e enviado para a Ucrânia.

Erro de bilhões

Os cálculos finais mostram que houve um erro de US$ 3,6 bilhões no atual ano fiscal e de US$ 2,6 bilhões no ano fiscal de 2022, que terminou em 30 de setembro.

Como resultado, o departamento agora tem dinheiro adicional em seus cofres para apoiar a Ucrânia em sua contraofensiva contra a Rússia, o que acontece em meio ao término do ano fiscal e diminuição do financiamento pelo Congresso americano.

Com base em estimativas anteriores anunciadas em 13 de junho, os EUA haviam comprometido mais de US$ 40 bilhões em assistência de segurança à Ucrânia desde a invasão russa. Usando o novo cálculo os EUA forneceram menos de US$ 34 bilhões em ajuda. Singh disse que o erro de contabilidade não afetará a entrega contínua de ajuda à Ucrânia.