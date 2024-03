Pentágono aposta em startup para desenvolver armas hipersônicas

A Castelion, uma startup que está tentando construir uma arma hipersônica para o Pentágono, testou pela primeira vez seu protótipo de míssil, segundo informações divulgadas pela Reuters nesta segunda-feira. As armas hipersônicas, projetadas para escapar das defesas tradicionais, conseguem ser mais rápidas que a velocidade do som em até 25 vezes.

O cenário de corrida armamentista entre EUA e China vem favorecendo um grupo crescente de pequenos fabricantes de armas do tipo, que podem entregar entregar produtos mais baratos e de forma mais rápida, desafiando grandes empresas do setor.

"Esse voo de teste, o primeiro de muitos planejados para este ano, demonstra nossa abordagem de desenvolvimento rápido e é um marco importante para a empresa. Agora temos uma plataforma de teste hipersônico de baixo custo pronta para ser lançada sob demanda", disse Bryon Hargis, CEO e cofundador da Castelion, à Reuters em um comunicado. A empresa já tem contratos com a Força Aérea e a Marinha dos Estados Unidos.

Com o apoio de US$ 14,2 milhões em financiamento co-liderado pelos investidores Andreessen Horowitz e Lavrock Ventures, a pequena startup conduziu secretamente dezenas de testes de componentes desde junho de 2023. A empresa estabeleceu a meta de projetar e construir um sistema de armas completo que inclua um míssil hipersônico, uma estação de controle e um link de dados.

O teste bem-sucedido do sistema de mísseis no sábado aumenta os riscos para as rivais RTX e Lockheed Martin - que também têm contratos com o Pentágono e disputam bilhões de dólares para construir essas mesmas armas hipersônicas.