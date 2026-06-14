Pelúcias de Messi como cabra fazem sucesso entre torcedores na China

Em uma fábrica no leste da China, dezenas de cabras de pelúcia vestindo a camisa número 10 de Lionel Messi são passadas de mão em mão rumo às lojas de todo o país.

Embora o gigante asiático não participe da Copa do Mundo, fabricantes e varejistas trabalham a todo vapor para abastecer milhões de torcedores dispostos a gastar dinheiro com souvenirs, camisas, chaveiros e brinquedos inspirados nas estrelas do principal torneio de futebol do mundo.

A piada é que "goat" significa "cabra" em inglês. Centenas de pelúcias de Lionel Messi , que defende o título pela Argentina, representado nas figuras como uma cabra, estão empilhadas em enormes mesas em uma fábrica no leste da China, uma referência à sigla GOAT ("Greatest Of All Time", ou o Maior de Todos os Tempos).

A milhares de quilômetros dos Estados Unidos, do Canadá e do México, os países-sede da Copa do Mundo de 2026, os comerciantes chineses apostam no lucrativo mercado dos mais fanáticos fãs de futebol para impulsionar suas vendas durante o torneio.

A febre da Copa do Mundo já tomou conta da China, uma nação apaixonada por futebol que, no entanto, precisa se contentar em celebrar os sucessos de outras seleções diante da ausência de sua própria equipe desde sua única participação no Mundial de 2002, sediado na Coreia do Sul e no Japão.

Apesar de a China ocupar a 94ª posição global no ranking de seleções da Fifa, a Copa do Mundo sempre representa uma oportunidade de ouro para empresas. Apostando no "valor emocional" dos produtos, os bonecos e chaveiros representam um aumento incomum de demanda doméstica em meio a uma economia prejudicada por um consumo lento.

Sucesso de vendas

Pelúcias do astro argentino com um capuz de cabra em lojas da China (Hector Retamal/AFP)

Segundo a AFP, as miniaturas de pelúcia do astro argentino, pequenas o suficiente para caberem na palma da mão, são um sucesso de vendas para a empresa de licenciamento All Star Partner e custam pouco mais de 11 dólares (cerca de 56 reais).

Segundo o CEO da empresa, as vendas quintuplicaram este ano em comparação com a Copa do Catar de 2022, quando a Argentina conquistou seu terceiro título mundial.

Na fábrica em Yiwu, o principal centro atacadista da China, dezenas de funcionários adicionam correntes e arreios de metal às miniaturas e aos acessórios com tema da Copa do Mundo antes de embalá-los e distribuí-los para lojas em todo o país.

O catálogo também inclui outros favoritos, como Cristiano Ronaldo, galos de espuma vestindo a camisa da seleção francesa e ursinhos de pelúcia com o uniforme da seleção espanhola.

As pelúcias competem no mercado com as populares bonecas Labubu, da fabricante chinesa de brinquedos PopMart.