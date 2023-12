Pelo menos 198 pessoas morreram em ataques no centro da Nigéria, diz governo local

No dia dos ataques, a Anistia Internacional usou o X (ex-Twitter) para criticar o governo e afirmar que "as autoridades nigerianas têm falhado em encerrar os frequentes ataques mortais a comunidades rurais no estado de Plateau". Veja:

Amnesty International condemns the killing of over 70 people in fresh attacks by gunmen on some communities of Bokkos and parts of Barkin-Ladi LGA of Plateau State. The attacks that started in the night of Saturday also left dozens of people injured and displaced. pic.twitter.com/0JJkNYUiRx

— Amnesty International Nigeria (@AmnestyNigeria) December 25, 2023