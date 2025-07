Pedro Sánchez pede urgência na concretização do acordo entre União Europeia e Mercosul

O presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, apelou nesta terça-feira, 22, para que o acordo entre União Europeia e Mercosul seja concretizado “agora sim, de uma vez por todas”, pois considerou que “não há outra opção”.

Sánchez defendeu a conclusão desse acordo em seu discurso no fórum empresarial em que participou em Montevidéu, por ocasião de sua primeira visita oficial ao Uruguai.

O mandatário espanhol destacou a estabilidade política e a qualidade democrática do Uruguai, bem como a confiança que gera nos investidores por sua segurança jurídica.

Após lembrar que neste país operam cerca de 100 empresas espanholas com vocação de permanência e que a Espanha é o principal investidor no Uruguai, chamou a atenção para a visão de futuro que compartilham.

"Acreditamos em um mundo aberto e colaborativo, não fechado e de confronto. Não confundimos a competitividade de nossas empresas com a concorrência entre nossos países. Sabemos que cooperar é sinônimo de avançar", manifestou.

É por isso que ele disse que a Espanha está apoiando decididamente a entrada em vigor do Acordo UE-Mercosul.

"Não temos outra opção. Temos, agora sim, que conseguir chegar a um acordo entre ambos blocos comerciais", assegurou o chefe do governo espanhol.

Com esse acordo, explicou, será criada a maior área de livre comércio do mundo, com mais de 700 milhões de habitantes, e que dinamizará as economias de ambas as regiões, gerando emprego, desenvolvimento e bem-estar.

Em sua opinião, este acordo é a melhor resposta ao atual contexto de incerteza internacional e a melhor maneira de se proteger contra o crescente conflito comercial, do qual responsabilizou o governo americano de Donald Trump.

Embora tenha insistido que não são tempos fáceis para o comércio, ressaltou que é nestes momentos que se deve redobrar o compromisso em favor de mercados abertos, regras claras e previsíveis e, sobretudo, mecanismos multilaterais eficazes que permitam resolver as legítimas diferenças com diálogo e cooperação.

Antes de discursar no fórum empresarial bilateral, Sánchez manteve uma reunião com um grupo de representantes de empresas espanholas com interesses no Uruguai, cujas preocupações ele disse que transmitirá ao presidente uruguaio, Yamandú Orsi, na reunião que terá com ele hoje.

Sánchez destacou a importância de que as companhias espanholas atuem junto a empresas locais.

"Nossas companhias não vêm para deslocar, mas para complementar, para se aliar com o talento uruguaio, gerando emprego e prosperidade em ambos os lados do Atlântico", destacou o mandatário espanhol.