Partidos conservadores chegam ao poder na Nova Zelândia

O líder do Partido Nacional da Nova Zelândia, Christopher Luxon, comemora os resultados nas eleições gerais no sábado em Auckland Os neozelandeses votaram, neste sábado (14), a favor de uma mudança de governo, e o primeiro-ministro em final de mandato, o trabalhista Chris Hipkins, aceitou a derrota de seu partido nas eleições legislativas após seis anos no poder. Hipkins, que substituiu Jacinda Ardern este ano, disse que "não está em condições de formar um governo" e parabenizou seu rival, o conservador Christopher Luxon. "O resultado desta noite não é o que qualquer um de nós queria, mas quero que vocês se orgulhem do que alcançamos nos últimos seis anos", declarou Hipkins a seus correligionários trabalhistas em Wellington. (Ryland JAMES /AFP)

