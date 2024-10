Partido Liberal Democrata do Japão deve perder maioria parlamentar, segundo projeção da "NHK"

1/12 (Trabalhadores removem uma árvore caída derrubada por ventos fortes do tufão Shanshan em Usa, província de Oita em 29 de agosto de 2024)

2/12 (Uma visão geral mostra o rio Tsubusa inchado devido às fortes chuvas trazidas pelo Tufão Shanshan em Usa, prefeitura de Oita em 29 de agosto de 2024)

3/12 People chat next to a fallen tree brought down by strong winds from Typhoon Shanshan in Usa, Oita prefecture on August 29, 2024. Typhoon Shanshan hit Japan with full force on August 29, injuring dozens as howling winds smashed windows and blew tiles off houses while torrential rains turned rivers into raging torrents. (Photo by Yuichi YAMAZAKI / AFP) (Pessoas conversam ao lado de uma árvore caída derrubada por ventos fortes do Tufão Shanshan em Usa, província de Oita em 29 de agosto de 2024)

4/12 (Foto de folheto tirada e divulgada pela Prefeitura de Miyazaki em 29 de agosto de 2024 mostra um carro capotado por fortes ventos do Tufão Shanshan em Miyazaki)

5/12 (Esta foto de folheto tirada e divulgada pela Prefeitura de Miyazaki em 29 de agosto de 2024 mostra galhos de árvores no chão derrubados por ventos fortes do Tufão Shanshan no Parque Tachibana em Miyazaki)

6/12 (Pessoas verificam o aviso notificando o horário do último trem alterado devido ao Tufão Shanshan na estação de Hakata na cidade de Fukuoka em 29 de agosto de 2024)

8/12 (Um homem passa por uma árvore caída derrubada por ventos fortes do Tufão Shanshan em Usa, província de Oita em 29 de agosto de 2024. O Tufão Shanshan atingiu o Japão com força total em 29 de agosto, ferindo dezenas enquanto ventos uivantes quebravam janelas e arrancavam telhas de casas enquanto chuvas torrenciais transformavam rios em torrentes furiosas)

9/12 (Autoridades da Agência Meteorológica do Japão (E) e do Ministério de Terras, Infraestrutura, Transporte e Turismo realizam uma coletiva de imprensa conjunta sobre o alerta especial para o Tufão Shanshan em Tóquio em 28 de agosto de 2024)

11/12 This picture shows a fallen tree brought down by strong winds from Typhoon Shanshan in Usa, Oita prefecture on August 29, 2024. Typhoon Shanshan hit Japan with full force on August 29, injuring dozens as howling winds smashed windows and blew tiles off houses while torrential rains turned rivers into raging torrents. (Photo by Yuichi YAMAZAKI / AFP) (Esta foto mostra uma árvore caída derrubada por ventos fortes do Tufão Shanshan em Usa, província de Oita em 29 de agosto de 2024)