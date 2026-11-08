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Partido de Mandela registra 'pior resultado da história' em eleições na Africa do Sul

ANC teve queda exponencial nas urnas em disputa municipal; escândalos, desemprego e crise energética minam popularidade da sigla

Local de votação em Joanesburgo, África do Sul (Cecilia Seregni/AFP)

Local de votação em Joanesburgo, África do Sul (Cecilia Seregni/AFP)

Diego Pavão e com agências

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 20h09.

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O Congresso Nacional Africano (ANC), partido que governou a África do Sul desde o fim do apartheid, obteve seu pior resultado histórico nas eleições municipais, com apenas 30,76% dos votos. A perda significativa de apoio reflete insatisfação com altos índices de desemprego, corrupção e falhas nos serviços públicos. A fragmentação política agora exige negociações complexas para formação de coalizões nos municípios.

O Congresso Nacional Africano (ANC), partido que domina a política sul-africana desde o fim do apartheid, obteve 30,76% dos votos nas eleições municipais. O índice é o pior resultado já registrado pela sigla, segundo os dados definitivos anunciados neste domingo, 8, pela comissão eleitoral do país.

A expressiva perda de apoio marca um retrocesso histórico para o partido de Nelson Mandela (1918-2013), ícone global da luta contra o regime racista do apartheid.

Para efeito de comparação, a mesma legenda chegou a conquistar cerca de dois terços dos votos nas primeiras eleições democráticas da África do Sul, realizadas em 1994.

Embora o ANC continue sendo a principal força política sul-africana, sua base de apoio tem encolhido de maneira contínua. A insatisfação popular cresce em um país onde a taxa de desemprego supera a marca dos 34% e sucessivos escândalos de criminalidade e corrupção atingem as lideranças do governo.

Crise nos serviços e ascensão da oposição

A escassez crônica de água, os constantes cortes no fornecimento de eletricidade e a má qualidade dos serviços públicos estiveram no centro dos debates das eleições da última quarta-feira.

Nesse cenário de desgaste, a Aliança Democrática (DA) — um partido de perfil liberal e parceiro do ANC no atual governo de união nacional — chegou em segundo lugar no pleito, assegurando 24,67% da preferência do eleitorado, conforme reportado pela comissão eleitoral.

O desempenho diluído fez com que nenhum partido obtivesse maioria absoluta em grande parte dos municípios sul-africanos. O desenho político fragmentado agora abre caminho para uma rodada de negociações árduas na tentativa de formar coalizões que assumam a prefeitura de várias das principais cidades do país.

Avaliando o impacto nas urnas, o secretário-geral do ANC, Fikile Mbalula, classificou os resultados como "catastróficos" e fez um raro mea-culpa público, admitindo que sua sigla de fato "falhou" com os cidadãos nos últimos anos.

Com AFP

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