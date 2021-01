Parque da Disney será local de vacinação contra covid na Califórnia

A Disneylândia, que permanece fechada desde março, se tornará o primeiro grande local a fornecer vacinas contra covid-19 no Condado de Orange, na Califórnia, anunciaram autoridades governamentais na noite de segunda-feira.

A Disneylândia será o primeiro Super Point-of-Dispensing (POD) no condado e ficará operacional no final desta semana, disseram autoridades distritais em um comunicado.

“O Disneyland Resort, o maior empregador no coração do Condado de Orange, se preparou para abrigar o primeiro local Super POD do condado – realizando uma tarefa monumental em nosso processo de distribuição de vacinação”, disse o presidente em exercício Andrew Do, supervisor do Condado de Orange.

O condado anunciará outros locais Super POD quando os acordos forem finalizados.

“O Disneyland Resort tem o orgulho de ajudar a apoiar o Condado de Orange e a cidade de Anaheim com o uso de nossa propriedade, e somos gratos por todos os seus esforços para combater a Covid-19”, disse Pamela Hymel, diretora médica da Disney Parks, em uma declaração enviada por email.