Parlamento israelense aprova projeto de lei que proíbe transmissão da al-Jazeera em Israel

"A al-Jazeera prejudicou a segurança de Israel, participou ativamente no massacre de 7 de outubro e incitou contra os soldados das Forças Armadas de Israel. É hora de retirar o porta-voz do Hamas do nosso país", declarou Netanyahu na rede social X (antigo Twitter), sem apresentar provas do envolvimento do canal com o ataque perpetrado pelo grupo fundamentalista palestino. "O canal terrorista -alJazeera não transmitirá mais de Israel. Pretendo agir imediatamente de acordo com a nova lei para interromper a atividade do canal."