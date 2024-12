Parlamento da Holanda rejeita acordo UE-Mercosul e pede a governo que evite aprovação

O Parlamento da Holanda rejeitou, nesta terça-feira, 3, o acordo comercial entre a União Europeia (UE) e o Mercosul, solicitando ao governo holandês que trabalhe com seus parceiros europeus para impedir a aprovação do tratado. A moção foi apoiada por uma maioria parlamentar, incluindo o Partido pelos Animais, o Partido dos Agricultores e o Partido Socialista, que destacaram preocupações com a concorrência desleal para os agricultores da Europa.

Os opositores do acordo apontam que as normas mais brandas em relação ao bem-estar animal, ao uso de fertilizantes e à proteção das culturas nos países sul-americanos poderiam prejudicar os padrões europeus de produção e segurança alimentar. Em resposta, o Parlamento holandês exigiu que o governo informe a União Europeia de que a Holanda não ratificará o tratado, e que adote uma "posição clara" sobre o assunto.

Embora o governo holandês ainda não tenha se manifestado de forma definitiva, os parlamentares também pediram que o país trabalhe junto com outras nações da UE para barrar a aprovação do acordo, que depende do apoio unânime dos países membros da União Europeia e do Parlamento Europeu.

As negociações para a assinatura do acordo começaram há mais de 20 anos, mas foram paralisadas no ano passado devido a novas exigências ambientais impostas pela Europa. Apesar da oposição de países como a França e a Polônia, a Comissão Europeia, o governo espanhol e países como o Brasil continuam defendendo a rápida ratificação do tratado.