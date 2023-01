Parlamentar italiano pede para que ministro não conceda cidadania a Bolsonaro

O deputado italiano Angelo Bonelli, do partido Europa Verde, pediu, durante sessão na câmara nesta segunda-feira, para que o governo do país não conceda cidadania ao ex-presidente Jair Bolsonaro. No dia seguinte, o ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani, por sua vez, afirmou que o brasileiro não fez o pedido.

"Há rumores da imprensa brasileira de que o Jair Bolsonaro, que está atualmente na Flórida, solicitou cidadania italiana. Você sabia que os filhos de Bolsonaro também solicitaram cidadania? Isso seria um grande problema para a república italiana porque diante dos acontecimentos não pode haver incerteza de não dar a cidadania italiana à família Bolsonaro, sobre quem tramitam processos judiciais na Justiça brasileira", disse o parlamentar.

Em sua fala, Bonelli fez referência ainda aos atos terroristas de domingo, que vandalizaram as sedes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, em Brasília. "O governo italiano deve ser claro. Sem cidadania para os filhos de Bolsonaro e para o ex-presidente. Sem cidadania para os golpistas".

Em entrevista a Rai Radio 1, na terça-feira, o ministro Antonio Tajani negou que o ex-presidente brasileiro tenha dado início ao processo para obter a segunda cidadania. "O ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro nunca pediu a cidadania italiana, e também existem as leis. Há pessoas que têm direito a solicitá-la, mas ele não a pediu".

No entanto, o Ministério das Relações Exteriroes do país europeu confirmou que dois dos filhos do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro, deram entrada na solicitação em meados de 2020. O bisavô de Bolsonarou nasceu em Anguillara, no nordeste da Itália, o que faz no ex-presidente e seus herdeiros elegíveis para a dupla cidadania.

