Para tenista nº 1 do mundo, protocolo de covid-19 do US Open é “extremo”

O tenista número um do mundo, o sérvio Novak Djokovic, descreveu como “impossíveis” as restrições sanitárias impostas para os atletas pelo torneio US Open, marcado para o final de agosto, em Nova York, com o objetivo de reduzir o risco de contágio do novo coronavírus.

Djokovic concedeu entrevista em uma TV local de seu país, a Prva, e afirmou que será difícil viajar sem sua equipe.

“Não teríamos acesso a Manhattan, precisaríamos dormir em hotéis no aeroporto, além de sermos testados duas ou três vezes por semana”, disse.

O atleta acrescentou que, além do treinador, ele precisa do seu preparador físico e do seu fisioterapeuta, mas a organização do torneio só permite um acompanhante para os competidores.

Três vezes vencedor do US Open, Djokovic disse que teve uma conversa por telefone com líderes do tênis mundial. “Não sabemos se o torneio será de fato realizado nessa data.”

O tenista número 2 do mundo, Rafael Nadal, teria dito nesta semana que os torneios só deveriam voltar até que todos os atletas pudessem viajar com segurança.